【簇生】はなんて読む？「簇」の読み方がポイント！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「簇生」はなんて読む？

簇生の「簇」は、家族の族に竹冠をつけた漢字です。

読み方はいくつかありますが、「簇」をどう読むかがポイントです。

なんと読むかわかりますか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「そうせい」でした！

「族」に竹冠をつけて「そう」と読むのは、なんだか意外ですよね。これは、音読みのなかでも「漢」という国から伝わった読み方です。

現在では、簇生を「ぞくせい」と読むこともあります。

こちらは、日本で広まるうちに変化した読み方です。読み方にかかわらず、簇生は草木が群がって生えている様子や、ものが群がって生じる様子を表します。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

