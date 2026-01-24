【簇生】はなんて読む？「簇」の読み方がポイント！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「簇生」はなんて読む？
簇生の「簇」は、家族の族に竹冠をつけた漢字です。
読み方はいくつかありますが、「簇」をどう読むかがポイントです。
なんと読むかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「そうせい」でした！
「族」に竹冠をつけて「そう」と読むのは、なんだか意外ですよね。これは、音読みのなかでも「漢」という国から伝わった読み方です。
現在では、簇生を「ぞくせい」と読むこともあります。
こちらは、日本で広まるうちに変化した読み方です。読み方にかかわらず、簇生は草木が群がって生えている様子や、ものが群がって生じる様子を表します。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
