プロ野球・ヤクルトは24日、2026年春季キャンプの1軍、2軍メンバーを発表しました。

ドラフト1位ルーキーの松下歩叶選手は、沖縄・浦添市で行われる1軍キャンプからスタート。同じく4位の増居翔太投手と、6位の石井巧選手も1軍に帯同することとなりました。

その他、山田哲人選手や長岡秀樹選手らが名を連ね、昨季途中から加入した青柳晃洋投手も1軍スタートです。

一方、24年ドラフト1位の中村優斗投手は2軍スタート。ベテランの石川雅規投手、高橋圭二投手、塩見泰隆選手、茂木栄五郎選手といったメンバーや現役ドラフトで広島から移籍した大道温貴投手なども、2軍からキャンプインとなります。

◇ヤクルトキャンプメンバー

■1軍39名(沖縄県浦添市)

▽投手

清水昇、奥川恭伸、木澤尚文、吉村貢司郎、星知弥、松本健吾、高梨裕稔、大西広樹、小澤怜史、ウォルターズ、リランソ、下川隼佑、青柳晃洋、廣澤優、キハダ、山野太一、荘司宏太、石原勇輝、増居翔太、坂本拓己

▽捕手

古賀優大、中村悠平、鈴木叶

▽内野手

赤羽由紘、山田哲人、内山壮真、松下歩叶、オスナ、石井巧、北村恵吾、伊藤琉偉、長岡秀樹、武岡龍世

▽外野手

並木秀尊、サンタナ、モンテル、丸山和郁、西村瑠伊斗、岩田幸宏

■2軍39名(神宮外苑、宮崎県西都市)

▽投手

石山泰稚、中村優斗、小川泰弘、山崎太陽、拓也、大道温貴、飯田琉斗、阪口皓亮、丸山翔大、沼田翔平、竹山日向、西舘昂汰、西濱勇星、翔聖、石川雅規、田口麗斗、高橋奎二、鈴木蓮吾、長谷川宙輝、小宮悠瞳、佐藤琢磨

▽捕手

松本直樹、柿沼友哉、矢野泰二郎、松本龍之介、中川拓真、橋本星哉

▽内野手

山野辺翔、高野颯太、茂木栄五郎、宮本丈、松川玲央、田中陽翔、澤野聖悠、根岸辰昇

▽外野手塩見泰隆、増田珠、モイセエフ、澤井廉