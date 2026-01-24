歌手和田アキ子（75）が24日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。1週間前ごろからなった鼻声がまだ治らなかったことについてコメントした。

和田が番組冒頭でいきなり謝罪した。「いや〜、残念なことに申し訳ございません」と話した。そして「先週よりだいぶいいんですけど、まだ、鼻声が抜けませんね」と鼻にかかった声でしゃべった。

アシスタント垣花正が「先週と同じ鼻声のようで…」と話すと和田がさえぎるように「全然違うんですよ。先週は声がかすれていたんです。どちらかって言うと…『みなさーん、ごきげんいかがですか』ってオーバーに言うとね」わざとしゃがれ声をみせて、1週間前の症状とは違うことを伝えた。

その上で「今回、楽に声は出せるんですけど、完全に鼻声で、先週と同じく熱も出ないし、咳がたまに出るのと、鼻水が…それぐらいで病院行って薬もらっても飲み尽くしたんですけど、相変わらず寝て起きたら鼻声だからショックで、いつもの薬じゃなくて、京都の方からファンからいただいたアメがあるんですよ。それが丸いんですよ。寝る時に飲んで、あっ、確かにちょっと楽だな、乾燥してるのを防いでいる」などとさまざまなできうる対策を講じたことと話した。