「立てる」推奨の理由は？ でも大雪時は「破損」リスクも

本格的な冬の到来とともに、積雪や厳しい冷え込みが予想される地域が増えています。

今季最強の寒波も警戒される中、雪の日に駐車する際、多くのドライバーが悩むのが「ワイパーを立てるべきか否か」という問題ではないでしょうか。

一般的には「立てておく」ことが定石とされていますが、実は「絶対に立てたほうが良いとは言い切れない」事情が存在します。

それぞれのメリットとデメリットを整理しました。

そもそも、なぜ雪の日にはワイパーを立てることが推奨されるのでしょうか。

最も大きな理由は、ワイパーゴムの凍結を防ぐためです。

ワイパーを寝かせたままにしておくと、ゴム部分がフロントガラスに凍りつき、剥がせなくなる恐れがあります。

この状態で無理にワイパーを作動させてしまうと、ゴムが切れるなど本体が破損するだけでなく、動かそうとする負荷によってモーターが故障する可能性もあります。

こうしたトラブルを未然に防ぐため、ガラス面から離しておくことが有効とされています。

また、ワイパーを立てておくことで、積もった雪の量が把握しやすくなり、フロントガラスの雪かき作業がスムーズに行えるという利点もあります。

一方で、どのような状況でも立てておけば安心かというと、そうではありません。

立てておくことによるデメリットとして「雪の重みによる破損」が挙げられています。

特に湿った重い雪や、想定以上の大雪となった場合、アーム部分に過度な負荷がかかり、ワイパー自体が折れたり曲がったりする可能性があります。

さらに注意が必要なのが、屋根からの落雪です。

建物の軒下などに駐車している場合、屋根から落ちてきた雪の塊が直撃し、立てていたワイパーを破損させるケースも考えられます。

そのため、必ずしも「立てる」ことが正解とは限らず、天気予報で積雪量を事前に確認し、状況に応じて「寝かせておく」判断も必要になります。

凍結時の「お湯」は厳禁、その理由は？

万が一、対策が間に合わずフロントガラスやワイパーが凍結してしまった場合、解凍方法には細心の注意が必要です。

早く溶かしたいからといって、水やお湯をかける行為は推奨されません。

水をかけた場合、時間の経過とともにその水自体が凍りつき、ワイパーがさらに強固にガラスへ張り付いてしまう可能性があります。

また、熱湯の使用はさらに危険です。

極寒の環境で冷え切ったガラスに熱いお湯をかけると、急激な温度差による熱収縮が発生し、フロントガラスにヒビが入る恐れがあります。

くわえて、かけたお湯が冷えれば、結局は再凍結して状況を悪化させることにつながります。

もし凍結してワイパーが動かない場合は、無理に使用せず、自然に溶けるのを待つか、解氷スプレーなどの専用グッズを使用するなど、慎重な対応が求められます。