【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】娘の誕生もスルーされて悲しい、ぴえん＜第20話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第20話 さらに追撃【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
お義父さんの兄夫婦は、「人をバカにしたり見下したりするのはよくない」という考えを常にもっている、しっかりとした人格者。だからこそセリナさんの弟や妹をバカにした話を聞き、義両親に強い嫌悪感をもってしまったようですね。そのうえ孫が生まれたにもかかわらず、今まで無視し続けたこともわかり……兄夫婦の不信感は増す一方です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
