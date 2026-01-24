◆卓球 全日本選手権（24日、東京体育館）

女子シングルスの準々決勝が行われ、史上4人目の4連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が国内屈指のカットマン佐藤瞳（日本ペイントグループ）を4―0（11―6、11―5、11―5、11―8）を今大会自身初のストレートで破り準決勝に進出。早田の全日本選手権女子シングルスでの4強入りは、初進出した2019年大会から8大会連続8度目となる。

第1ゲーム（G）は4―4からの4連続得点で抜けだした。硬軟織り交ぜたショットも効果的で先取に成功した。第2Gも4―4から一気呵成（かせい）に5連続得点。タイミングのいい場面での強打がよく決まり連取した。

第3Gは開始から3連続失点を喫したが、粘り強くラリーの応酬を制するなど8連続でポイントを得て逆転。そのまま取り切った。第4Gも序盤に先行を許したがコースを突いたショットが冴えて逆転した。

昨年大会では、銅メダルを獲得した2024年パリ五輪の女子シングルス準々決勝で痛めた左腕が回復途上ながらも奮闘。決勝では2年連続での顔合わせだった成長著しい張本美和（木下グループ）を退けた。昨年11月には「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」で優勝。パリ五輪後は初となる国際大会を制し、完全復活を印象づけて挑んだ今年の全日本選手権。1992〜97年に6連覇を達成した小山ちれ以来で史上4人目となるシングルスの4連覇が懸かり、歴代3位タイとなる5度目の日本一を目指している。

木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）―大藤沙月（ミキハウス）は木原が4―1（6―11、11―4、13―11、13―11、11―9）で勝った。

準々決勝残り2試合の組み合わせは横井咲桜（ミキハウス）―芝田沙季（日本ペイントグループ）、長粼美柚（木下アビエル神奈川）―張本美和（木下グループ）。

◆早田ひな・全日本選手権前回黒星以降の足跡

▼2022年

決 勝 1●4 伊藤 美誠（スターツ）

▼2023年

4回戦 4〇1 大川 真実（愛知工大）

5回戦 4〇0 面田 采巳（大阪・四天王寺高）

6回戦 4〇1 張本 美和（木下アカデミー）

準々決勝 4〇0 平野 美宇（木下グループ）

準決勝 4〇0 石川 佳純（全農）

決 勝 4〇2 木原 美悠（JOCエリートアカデミー/東京・星槎）

▼2024年

4回戦 4〇0 竹前裕美子（エクセディ）

5回戦 4〇0 原 芽衣（大阪・四天王寺高）

6回戦 4〇1 芝田 沙季（ミキハウス）

準々決勝 4〇0 長崎 美柚（木下グループ）

準決勝 4〇0 赤江 夏星（デンソー）

決 勝 4〇0 張本 美和（木下アカデミー）

▼2025年

4回戦 4〇1 加藤 亜実（十六フィナンシャルグループ）

5回戦 4〇2 面手 凛（岡山・山陽学園高）

6回戦 4〇1 三村 優果（サンリツ）

準々決勝 4〇1 芝田 沙季（ミキハウス）

準決勝 4〇0 大藤 沙月（ミキハウス）

決 勝 4〇0 張本 美和（木下グループ）

▼2026年

4回戦 4〇1 高森 愛央（大阪・四天王寺高）

5回戦 4〇1 矢島 采愛（レゾナック）

6回戦 4〇2 赤江 夏星（日本生命）

準々決勝 4〇0 佐藤 瞳（日本ペイントグループ）

【注】所属などは当時