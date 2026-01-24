フェードが武器の菅沼菜々のアイアンショット！ ポイントは腕を振ることだった？
昨年劇的な復活優勝を遂げた菅沼菜々。正確なフェードボールが武器の彼女のアイアンスイングを、大西翔太コーチに詳しく分析してもらった。
【連続写真】左足体重の高いトップから上から下に腕を振り下ろす 菅沼のアイアンショット
◇ ◇ ◇フェードボールを武器とする菅沼プロのスイングは、独特な動きが特徴です。テークバックでは左足に体重を乗せながら、手元を高く上げています。「腕振り」を最大限に生かすための、非常に効率的な形を作っています。切り返しでは、さらに左足に体重を乗せ、そこから積極的に腕を振ってヘッドを走らせています。高いトップから上から下に腕を振っているからこそ、ややダウンブローで打つことができています。フォローでも頭の上下動が少ないため、インパクトの入射角が安定します。ギリギリまで上体の伸び上がりを抑えることで、フォローが低く長く出てくれます。彼女のようなスイングを参考にするなら、クラブを逆さに持って素振りをしてみるとよいでしょう。先端が軽くなることで、スピーディに腕を振る感覚がつかめます。ハーフスイングの振り幅で、ビュンビュンと振って戻す動きを繰り返してみてください。■菅沼菜々 すがぬま・なな／ 2000年生まれ、東京都出身。2025年、QT102位からの復活優勝でシード選手に見事返り咲いた。あいおいニッセイ同和損保所属。■大西翔太おおにし・しょうた／ 1992年生まれ、千葉県出身。青木瀬令奈の帯同キャディを務めるツアープロコーチ。最新理論に精通し、女子プロのスイング、マネジメントを熟知する。◇ ◇ ◇●佐久間朱莉のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『女王佐久間朱莉のアイアンが曲がらない理由 トップで一度止まってからヘッドを緩やかに入れる！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花の切れ味鋭いアイアンショット！ その秘密は右手のヒラの向きにあった
女王・佐久間朱莉のアイアンが曲がらない理由 トップで“間”を作ってヘッドを緩やかに入れる！
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
川春花は前傾をキープしながらややダウンブローで打つ！ どこを真似ればいい？
【写真】都玲華が髪をほどいたら…
【連続写真】左足体重の高いトップから上から下に腕を振り下ろす 菅沼のアイアンショット
◇ ◇ ◇フェードボールを武器とする菅沼プロのスイングは、独特な動きが特徴です。テークバックでは左足に体重を乗せながら、手元を高く上げています。「腕振り」を最大限に生かすための、非常に効率的な形を作っています。切り返しでは、さらに左足に体重を乗せ、そこから積極的に腕を振ってヘッドを走らせています。高いトップから上から下に腕を振っているからこそ、ややダウンブローで打つことができています。フォローでも頭の上下動が少ないため、インパクトの入射角が安定します。ギリギリまで上体の伸び上がりを抑えることで、フォローが低く長く出てくれます。彼女のようなスイングを参考にするなら、クラブを逆さに持って素振りをしてみるとよいでしょう。先端が軽くなることで、スピーディに腕を振る感覚がつかめます。ハーフスイングの振り幅で、ビュンビュンと振って戻す動きを繰り返してみてください。■菅沼菜々 すがぬま・なな／ 2000年生まれ、東京都出身。2025年、QT102位からの復活優勝でシード選手に見事返り咲いた。あいおいニッセイ同和損保所属。■大西翔太おおにし・しょうた／ 1992年生まれ、千葉県出身。青木瀬令奈の帯同キャディを務めるツアープロコーチ。最新理論に精通し、女子プロのスイング、マネジメントを熟知する。◇ ◇ ◇●佐久間朱莉のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『女王佐久間朱莉のアイアンが曲がらない理由 トップで一度止まってからヘッドを緩やかに入れる！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花の切れ味鋭いアイアンショット！ その秘密は右手のヒラの向きにあった
女王・佐久間朱莉のアイアンが曲がらない理由 トップで“間”を作ってヘッドを緩やかに入れる！
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
川春花は前傾をキープしながらややダウンブローで打つ！ どこを真似ればいい？
【写真】都玲華が髪をほどいたら…