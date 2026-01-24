『天国の階段』出演したクォン・サンウ、「パパ助けて〜」娘の声に素早く反応する父の姿に反響 家族で“パラダイスシティ”満喫
韓国俳優のクォン・サンウ（49）が、23日までに妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）のYouTubeチャンネルに登場。アメリカで暮らすソン・テヨンと長女が韓国に帰省し、義母とともに家族で“ホカンス”を満喫する様子が公開された。
【動画】「パパ助けて〜」娘の声に素早く反応する父の姿や、家族でホカンスを楽しむクォン・サンウ
「義母も一緒に家族総出 クォン・サンウ、ソン・テヨン一家の豪華ホカンスVlog（+リホのドバイチョンドゥククッキー実食）」と題した動画で、クォン・サンウは、韓国・仁川にある「パラダイスシティ」で娘とアトラクションを楽しむ姿や、「パパ助けて〜」という娘の声に素早く対応する、優しい父の姿を披露している。
さらに、クォン・サンウが運転する乗り物に妻を乗せて、ホテル内を移動するなど、娘だけでなく妻や義母との仲むつまじいやり取りが捉えられていた。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男が誕生。15年1月に長女が誕生している。
