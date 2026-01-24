衆院解散から一夜明けた２４日、与野党幹部は衆院選（２７日公示―２月８日投開票）に向けて本格始動した。

自民党は高市首相（党総裁）への高い支持率を背景に、「高市カラー」の政策を打ち出して戦う。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は、首相への対決姿勢を鮮明にしている。

自民の古屋圭司選挙対策委員長は２４日午前、地元の岐阜県恵那市で事務所開きに臨み、「今度の選挙は超短距離競走になった。大胆に経済政策も財政政策も転換し、しっかり国民から審判を頂く」と強調した。

首相は同日午後、インターネット番組の党首討論会に出席する予定だ。自民は「責任ある積極財政」など首相の持論を政権公約の柱に据えている。小林政調会長は同日午前、取材に応じ「公約には首相の思いが強く反映されている。世界の真ん中に立てる日本を首相の下で作っていきたい」と語った。

日本維新の会の藤田文武共同代表は同日午前、取材に対し「自民との連立合意で掲げた政策の是非を問う選挙だ。高市政権の改革のアクセル役として堂々と論戦に挑んでいきたい」と語った。午後に東京都内で街頭演説に臨む。

野党も支持拡大に向けて活動を活発化させている。中道改革の野田共同代表は同日午前、東京都立川市内で街頭演説し、首相が通常国会冒頭で解散に踏み切ったことについて「首相は働いて働いて働いたか。働いていないのではないか。理不尽だ」と批判した。メディア出演などを通じて新党名の浸透を急ぎ、政権批判票の取り込みを目指す。

国民民主党の玉木代表も同日午前、広島県呉市内で街頭演説し、「政局や選挙最優先の古い政治ではなく、国民生活最優先の新しい政治に変えていきたい」と訴えた。参政党は同日午後、横浜市内で公認候補予定者を集めた党会合を開くほか、神谷代表が街頭演説を行う予定だ。