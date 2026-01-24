お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が24日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。主演映画が急展開を迎えていることを報告した。

オープニングで、先週ゲスト出演した女優天海祐希の話題に。天海は台東区出身、塙は浅草を拠点にする漫才協会会長として“下町トーク”で意気投合。天海は東京の芸人たちを激励し、「台東区のためなら」と下町の活性化に一肌脱ぐ気持ちがあると話していた。

塙は「下町の映画を今度撮るんです。2月25日からクランクインで」と自身が主演予定の作品について語ると、同作の監督に「天海祐希さんが放送内で言ってたから、後で監督聞いてくださいって。下町の映画に協力したいっておっしゃってましたよって」と天海の意思を伝えたという。

すると監督からは「本当におっしゃってたんですね？」とリアクションがあり、天海に対し「『オファーします』と。『オファーして、今決まってる配役、大幅にいろいろ変更になりそう』って。それはやめましょうよって。（天海は）ちょい役って言ってるんですから」と急展開を迎えていることを明かし笑った。

塙が「『いつでもここ代えることできるので』って」と配役をめぐる監督の言葉を語ると、土屋伸之は「主要ポストに入れようとしてるだろ。弾き出そうとしてる」と大笑い。出水麻衣アナが「塙さん、弾かれないようにしてくださいね」と同調すると、塙は「僕、弾かれてもいいです」と笑った。

土屋が「あれほどの人が入るってなると、そりゃあね。そりゃそうですよ」と話すと、塙は「いろいろスクランブルするでしょうけど。本当に出てくれるのかなあ」と半信半疑。出水アナが「『スケジュールが許せば』って言ってるテンションが社交辞令じゃない。心からおっしゃっていただいてました」と天海の様子を振り返ると、塙は「最高だったよ、天海祐希さん」とノリの良さに感激していた。