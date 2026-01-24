【FLASH】小野たまりが初グラビアで魅せた！瑞々しい表情と衝撃のグラマラスボディ

18歳の鮮烈！虹咲カリナの初表紙＆巻頭10P、カンヌで話題・齊藤京子の素顔撮、日南まみ、小野たまり、ミスFLASH2026・板野優花、Sakura掲載の『FLASH』は1月20日(火)発売

Iカップの現役女子大生・小野たまりが『FLASH』で衝撃の初グラビアを披露！

1月20日発売の『FLASH』に、現役女子大生の小野たまりが登場した。今回が記念すべきグラビアデビューとなる彼女。Iカップという圧倒的なボリュームを武器に、彗星のごとく誌面に現れた。

誌面では、デビューしたての新人らしい瑞々しさと初々しい表情を見せつつも、その規格外のボディを堂々と披露。見る者を圧倒するポテンシャルを存分に見せつけている。

【プロフィール】

小野たまり（おの・たまり）

22歳 2003年11月5日生まれ 埼玉県出身

T154・B93(I) W60 H89

お嬢様大学に通う現役大学生。1stDVD『ミルキー・グラマー』は竹書房より発売中。そのほか最新情報は公式X（@onotamari）にて

