【小倉牝馬ステークス】人気馬買うなら４歳馬、５歳以上は穴候補！ 過去10年の傾向から考える攻略ポイント

攻略POINT

【エリザベス女王杯組】着外から一変！ 当日人気は控えめが吉

エリザベス女王杯組の３着以内６頭は当日⑧①⑤⑧⑥③人気で、５頭が前走８着以下からの巻き返し。

当日①②人気だった馬は［0・1・0・6］と不振で、前走ＧⅠ５着だった19年ノームコアの２着があるだけで勝ち馬はゼロ。

当日の人気上位馬が凡走に終わっていることが多い。

【年齢】人気馬買うなら４歳馬 ５歳以上は穴候補

年齢別成績は４歳馬［3・2・3・26］、５歳馬［5・4・4・48］、６歳馬［2・3・2・48］、７歳以上［1・0・1・10］で、好走が多いのは４・５歳馬。

ただし、４歳馬は３着以内８頭が④①④②③①①⑤人気で⑥人気以下の好走がない。穴馬候補は５歳以上から選ぶのがいいだろう。

【所属】関東馬が優勢も次は関西馬の出番か？

改称後の第１回は重賞では珍しい１着同着でこの25年は優勝２頭が関東馬。

出走数は関西馬が倍以上の中、［5・2・3・40］と好走率は関東馬が上回っている。

ただ、22 ～24年は馬券圏内が１頭もおらず、17年以降２年連続の連対はない関東馬だけに、このままいくと次は関西馬か？

小倉牝馬ステークス 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』