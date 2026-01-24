◆卓球◇全日本選手権 第５日（２４日、東京体育館）

女子シングルス準々決勝が行われ、３連覇中の早田ひな（日本生命）が好調のカットマン・佐藤瞳（日本ペイント）を４―０で下し、８大会連続の４強入りを果たした。「選択をできるぐらい終始、落ち着いてプレーできた。４―０で勝てて良かった」と振り返り、入念なカットマン対策も実って「自分の強さを感じた試合」と胸を張った。

２―０の第３ゲーム中盤のラリーでは赤マットのコートめいっぱい後ろに下がってロビングで返しつつけ、佐藤のミスを誘って得点。ラリーでもストップを織り交ぜて相手を前に出したり、多彩なプレーでカットマンをも翻弄（ほんろう）した。

早田は、東京五輪の選考レースが終わった直後に行われた２０年、２３年〜２５年に４度、日本一に立ってきた。２４年に初出場したパリ五輪では銅メダルを獲得し、日本一の称号を国際舞台での飛躍につなげてきた。開幕前の会見では「日本を１回制して世界に向けて考え方を変えた大会でもある。人生を変えた大会」と特別な思いを明かした。

２３日の６回戦では、１７年大会覇者の平野美宇をストレートで破った難敵の佐藤にも快勝で勝ち上がった早田は、史上４連覇の快挙まであと２勝。２５日の準決勝は、大藤沙月を破った木原美悠と激突する。