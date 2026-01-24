ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日、都内の「ＮＩＫＥ ＨＡＲＡＪＵＫＵ」でスペシャルトークショーを行い、集まった野球少女らに球速アップの“秘けつ”を伝授した。

子どもからの質問で「野球を始めたきっかけは何ですか？」という話から「球速を上げる方法」について話題が移り「けっこう難しい話ですけど、みんな（中学生）ぐらいの年齢だったらめっちゃトレーニング（をする）というより、特にご飯食べるとかそういうところが大事だと思うし。学生時代ってそういう私生活ですごい差が出ると思うので。睡眠時間とかもそうですけど、まずはどんどん高校生とか大人になってレベルを上げていくと思うんですけど、今の段階では特にご飯とか睡眠とか。今はウソだと思うでしょうけど（笑）。本当に今思うと僕ももっと寝ておけば…」と語りかけた。

身長１７８センチの右腕は「今、中日の（１８６センチの）高橋宏斗と練習してるんですけど、彼も中学まではそこまで背が高くなかったらしいんですけど、高校の時がコロナ禍で２日に１回学校が休みだったみたいなんですよ。それで、めちゃくちゃ寝てたら本当に背がめちゃくちゃ伸びたらしいです。宏斗なんで、これが本当か、ちょっと盛ってるか分からないですけど（笑）。でもあり得そうな話じゃないですか。だから本当に睡眠時間とか、今でも僕はすごい大事にしてますけど、成長期のみんなの時は特に大事なんじゃないかなと思います」と説明した。

山本はオリックスで３年連続ＭＶＰ＆沢村賞という実績を引き下げ、１２年総額３億２５００万ドル（約４６１億円＝契約発表時のレート）の大型契約で２４年からドジャース加入。渡米１年目は右肩を痛めた影響もあり、１８試合で７勝（２敗）止まりだったが、開幕投手を務めた昨季はチームで唯一ローテを守り抜き、３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９。さらに２０１奪三振と本来の実力を発揮し、ワールドシリーズでは４勝のうち３勝を挙げてＭＶＰに輝いた。特に延長１１回までもつれた第７戦では９回途中から登板。９６球の熱投だった第６戦から“中０日”という伝説をつくって胴上げ投手となり、ド軍史上初の連覇に貢献した。米３年目の今季はエースとして３連覇を狙う。