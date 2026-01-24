１８日、瀋陽北東アジア国際スキー場で記念撮影する吉田蓮生選手。（瀋陽＝新華社記者／武江民）

【新華社瀋陽1月24日】中国遼寧省瀋陽市の瀋陽北東アジア国際スキー場でこのほど、国際スキー・スノーボード連盟（FIS）主催のスノーボードクロスのワールドカップ（W杯）が開催され、日本の吉田蓮生（れみ）選手が出場した。今回初めて瀋陽を訪れたという吉田選手は「ここはスキー愛好者がとても多く、子どもたちもすごく上手に滑っている」と述べた。

今回のW杯開催のために、市は同スキー場の競技施設をアップグレードし、複数の外国人専門家を招きスノーボードクロスのコースを設計した。設計に携わった造形専門家の王雲夢（おう・うんむ）さんは「国際大会の開催を機に、施設を継続的に整備し、大会運営経験を蓄積して、世界的に知られるスキーリゾートに育てたい」と語った。

吉田選手は今回が2度目の中国で、昨年吉林省の北大湖スキー場で国際大会に出場したばかり。「中国の大会は優れた選手が多く、コース設計のレベルも高いので、とても楽しめた」と感想を話した。

１８日、競技中の選手。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

競技場で選手たちが熱い闘いを繰り広げる一方、会場の外も同様の活気にあふれている。食事や買い物が楽しめる文化観光マーケットでは、直径3メートルの大鍋に東北料理の「酸菜白肉血腸（発酵白菜と豚バラ肉などを煮込んだ料理）」が白い湯気を立て、多くの選手や観客が興味深そうに足を止めていた。オーストリアのドゥゼク選手は中国を訪れたのは今回が4度目だが、瀋陽は初めてで「地元の人たちは本当に温かくて、コースもとてもプロフェッショナルだ」と印象を述べた。

国際大会の開催で中国の「氷雪観光」は大いに沸き立っている。5日にハルビンで開かれた氷雪観光発展大会で発表された「中国氷雪観光発展報告書（2026）」によると、2025〜26シーズンの観光者数は3億6千万人に達し、観光収入は4500億元（1元＝約23円）に上る見通しとなっている。

大会期間中、会場周辺ホテルの客室稼働率は30％増加し、アグリツーリズムや特産の農産物販売店の売上も前年同期比で約40％近く伸びた。周辺の多くの民宿の経営者は「これまで冬は閑散期だったが、今年は国際大会のおかげで、宿泊客が多すぎて手が回らないほどだ」と話した。

吉田選手は瀋陽滞在中、地元のミルクティーを飲みオリジナルグッズも購入した。「日本も中国も氷雪リゾートで知られている。競技をきっかけに、もっと多くの人がスキーやスノボを好きになってくれたらうれしい」と語った。（記者/武江民、劉芸淳）