グラビア話題の井口裕香、お尻を強調！トレーニングにネット衝撃「たまらん！」「ナイスボディ」
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のXを更新し、トレーニング中の写真を投稿した。
【写真】お尻がデカすぎる！大胆ボディ強調 トレーニング中の井口裕香
声優、歌手としての活動はもちろん、最近ではグラビアの仕事が急増している井口は、定期的にSNSでトレーニング中の写真を公開している。
今回は「Hey Siri」とお尻を鍛える写真を投稿し、大胆ボディが強調された服で、大きなお尻を強調したり、ストレッチする様子を見ることができる。
これにファンは「美しいスタイル」「背中もお尻もすっごい綺麗です！！頑張っててえらいです！」「ナイスボディです」「相変わらず素晴らしいケツに眼福」「たまらん！たまらん！」などと反応している。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
