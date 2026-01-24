井口裕香 （C）ORICON NewS inc.

　声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のXを更新し、トレーニング中の写真を投稿した。

　声優、歌手としての活動はもちろん、最近ではグラビアの仕事が急増している井口は、定期的にSNSでトレーニング中の写真を公開している。

　今回は「Hey Siri」とお尻を鍛える写真を投稿し、大胆ボディが強調された服で、大きなお尻を強調したり、ストレッチする様子を見ることができる。

　これにファンは「美しいスタイル」「背中もお尻もすっごい綺麗です！！頑張っててえらいです！」「ナイスボディです」「相変わらず素晴らしいケツに眼福」「たまらん！たまらん！」などと反応している。

　井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。