藤井流星も絶賛した“七五三掛チャーハン”の秘密が明らかに！『ぜんぶ、あなたのためだから』裏側大公開

主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也を迎えたラブサスペンスドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本日1月24日（土）、同ドラマの舞台裏を紹介するスペシャルメイキング第1弾がTELASA（テラサ）で配信スタートした。

ドラマのスタート直後からさっそく“真犯人考察”も始まり、その衝撃展開の連続にも注目が集まっている同作。第3話放送を前に、この戦慄のラブサスペンスの舞台裏＆撮影の様子を大公開。

さらに、物語がますます加速していく後半に向けても、メイキング第2弾が配信されることが決定した。

◆七五三掛龍也、大奮闘の裏側をたっぷり！

スペシャルメイキングをナビゲートするのは、カメラマン・桜庭蒼玉を演じる七五三掛龍也。

ドラマ本編第1話から話題を呼び、キャスト陣からも「かっこよすぎる」とクレーム（？）も入るほどキマっている七五三掛のカメラマン姿。メイキングでは七五三掛がカメラ撮影に奮闘する裏側をたっぷり紹介する。

そして、新郎・林田和臣役の藤井流星と新婦・沙也香役の井桁弘恵による“前撮り撮影”の様子も。そこには並んでポーズをとったり、微笑み合ったりなど、幸せそうな新郎新婦の姿が…。ドラマ本編では見られない貴重な撮影の舞台裏を存分に楽しめる。

前撮り撮影に実際にカメラマンとして参加していた七五三掛に、「めちゃくちゃかっこいいよ」と声を掛ける藤井。早くもカメラマン・桜庭として存在する七五三掛の姿があった。

そんな七五三掛が藤井を激写するSNSの“しめカメ”企画の裏側も。撮影の合間には、逆に藤井が七五三掛を撮影するなど注目のショットが満載のメイキングとなっている。

◆“七五三掛チャーハン”の秘密とは？

第2話で登場した桜庭の手料理――和臣と桜庭が食べていたあのチャーハンは、実は七五三掛オリジナルレシピだった。“七五三掛チャーハン”の秘密も、ここで明らかになる。

藤井も「おいしかった！」と大絶賛した七五三掛チャーハンの味とは？

ほかにも、藤井演じる和臣が勤める区役所の後輩役で登場している杢代和人と藤井の楽しそうな撮影合間のやりとりや、桜庭の飼い猫・幸子のかわいい名演技もたっぷり。

そしてラストには、まだ明らかになっていないこの先のストーリーのシーンを一部先行公開。気になる今後の展開がメイキング映像で先出しされる。