【安楽亭】ランチのお肉増量・焼肉メニューがお得価格。2月9日まで「W肉の日」フェア開催
焼肉レストランの安楽亭は、2026年1月24日から2月9日までの17日間、「W肉の日!!リレーフェア」を開催します。
2回の"肉の日"をつなぐ「ごちそうのリレー」
今回、17日間にわたって開催される「W肉の日リレーフェア」。定番人気焼肉の特別価格はもちろん、大皿メニュー割引やランチ増量など、シーンに合わせて選べる企画が実施されます。
肉の日！定番人気焼肉特別価格
期間中、安楽亭の定番人気焼肉が特別価格で登場します。
対象メニューは以下の2商品。
●ファミリーカルビ...通常価格638円→特別価格319円
●ファミリーロース...通常価格759円→特別価格429円
大皿500円引き
家族やグループで楽しめる盛り合わせ大皿が、税抜価格から500円引きとお得になります。
対象の大皿は以下の通り。
●人気盛り（お肉重量360g）...通常価格3828円（税抜3480円）→特別価格3278円（税抜2980円）
●黒毛和牛カルビ＆ロース（お肉重量300g）...通常価格6358円（税抜5780円）→特別価格5808円（税抜5280円）
ランチのお肉1.5倍
人気のランチは、値段据え置きでお肉が1.5倍増量！ ごはんもスープもおかわり無料で、満腹間違いなしです。
対象のランチメニューは以下の通り。
●ザ・定番 ファミリーカルビランチ（1188円）
●ザ・定番 豚カルビランチ（1078円）
●ザ・定番 豚肩ロースランチ（1023円）
クーポン利用で、いずれもお肉が80gから120gに増量します。
そのほか、メニューの詳細や利用方法などは公式サイトのフェア情報から確認できます。
なお、コスモス店、ぼたん店はフェア対象外です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部