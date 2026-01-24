ブルズの河村勇輝がGリーグ戦に出場…圧巻のノールックパス含むチームハイ7アシストの活躍

1月24日（現地時間23日）、シカゴ・ブルズと2ウェイ契約を結んでいる河村勇輝が、Gリーグのウィンディシティ・ブルズ対ウェストチェスター・ニックスで出場し、チームハイ7アシストをマークした。

河村は第1クォーター残り4分からコートへ投入され、出場早々に3ポイントシュートをヒットし、直後に味方の速攻3ポイントも演出。続けて、残り2分14秒にも長距離砲をアシストし、短時間でオフェンスのテンポを加速させる。第2クォーターの残り7分20秒に再び出場すると、果敢にシュートを狙いながらアシスト数を伸ばし、53－71とブルズの18点ビハインドで試合を折り返す。

迎えた第3クォーター、河村は中盤から登場。トップからドリブルで次々と相手をかわし、最後はノールックパスでダンクをアシストする。第4クォーターでもアグレッシブに得点を狙い、惜しくもゴールには結びつかず、試合も104－114でブルズの黒星となった。

序盤から追う展開が続いたブルズは、河村とともにポイントガードを務めるマック・マクラングが25得点3アシスト、ケビン・ノックスが21得点3アシストをマーク。河村は約22分にわたって出場し、フィールドゴールは7本中1本の成功に限られたが、3得点2リバウンドに加えチームハイの7アシストと随所で活躍を披露した。

ブルズは次戦、1月27日午前10時から敵地でオクラホマシティ・ブルーと対戦する。

■試合結果



ウィンディシティ・ブルズ 104－114 ウェストチェスター・ニックス



ブルズ｜25｜28｜27｜24｜＝104



ニックス｜44｜27｜19｜24｜＝114

【動画】華麗なノールックパスで河村が魅せる！