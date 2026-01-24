■『タイプロ』オーディションを終えた新生timeleszの“リアル”

STARTO ENTERTAINMENT所属の菊池風磨・佐藤勝利・松島聡によるtimeleszが、現役アイドルグループとして挑んだ前代未聞のオーディション『timelesz project -AUDITION-』。応募総数18,922件の中から選ばれた新メンバー5人を迎えた8人体制のtimeleszが、2025年2月5日に発足した。約10カ月に及ぶオーディションの模様はNetflixで配信され、『タイプロ』の愛称で多くの視聴者から支持された。

あれから1年、『タイプロ』の新章『timelesz project -REAL-』がNetflixにて配信を開始した。『timelesz project -REAL-』は、8人の等身大の姿＝REALを記録したドキュメンタリーだ。目まぐるしいスピードで活躍の幅を広げるtimeleszの365日ーー初の東京ドーム公演までを追いかけていく。まずはVOL1として4話が公開され、VOL2として6話が公開される予定だ。

「これは言うか本当に迷いますけど、このバブルは絶対はじけます。消えてなくなりますね。本当にオーディションされてるような気持ちです、今まさに。本当のオーディションが始まったと言っても過言ではないと思いますね」（eposode 01「最終審査のあの日」より）

菊池風磨は、早くもこれから待ち受けるであろう数々の試練と向き合う準備をしていた。『タイプロ』は社会現象と化し、一大ムーブメントを巻き起こした。グループはさっそくTVCMへの起用や多数の雑誌の表紙を経験、のちにシングルやアルバムなどCD売上でも自身の記録を更新。テレビのレギュラー番組もスタートするなど、順風満帆な活動を送っている。しかし、そのような現状に酔いしれる暇はない。菊池・佐藤・松島は前身から数えればグループ歴は約15年。酸いも甘いも噛み分けてきた彼らは、想像以上に冷静だ。

■オリジナルメンバーと新メンバーが支え合い、timeleszを作り上げていく軌跡

VOL1のeposode 01と02では、8人体制となって初めて挑むアリーナツアーの裏側に密着した様子が映し出されている。

ジュニア経験のある寺西拓人・原嘉孝、未経験の橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝からなる新メンバーの5人。以前から決まっていた個人仕事のある寺西と原は、グループ活動との両立に追われ、未経験のメンバーはそれぞれが抱える課題とともに『タイプロ』の時のような必死さ、緊張感を持ち続けることの難しさに直面していた。菊池・佐藤・松島も、既存楽曲については慣れ親しんだ歌割りや振付・フォーメーションをゼロから覚えていく必要があり、くわえて『タイプロ』をきっかけに増えた新規層の心を離さない、そしてこれまで支えてくれたファンに納得してもらえるような公演にしなければならないというプレッシャーが重くのしかかる。

こうした裏側にふれることで、新体制後早々に組まれたアリーナツアーは、お披露目の場のみならず、新メンバーもオリジナルメンバーも関係なく、全員でtimeleszというグループを作り上げていくうえでの重要なイベントであったことが分かる。eposode 03と04に収められている松島・猪俣・橋本によるLAダンス修行も、新メンバーとオリジナルメンバーという垣根を越えて、支え合いながら自己研鑽に励む3人の“仲間”としての姿が印象に残った。

■アイドルとして、1人の人間としての成長の記録

今後配信を控えるVOL2には、佐藤・原・篠塚による韓国ダンス修行、菊池・寺西による音楽制作への挑戦などを経て、timeleszが東京ドームのステージに立つまでの様子が記録されているという。アリーナツアー終了後の楽屋でステージの感想を伝えた木村拓哉や、LAでダンスレッスンを担当した世界的ダンサー／振付師のショーン・エバリストなど、VOL1に登場したゲスト・スタッフのような心強い周囲のサポートを受け、彼らがアイドルとして、そして1人の人間として成長していく姿を見届けたい。

（文＝竹上尋子）