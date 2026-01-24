「メニエール病の治療法」とは？症状改善に効果がある食事のポイントも解説！

突然、激しいめまいや耳鳴りに襲われたら不安になりますよね。「もしかして命に関わる病気では」と心配になるかもしれませんが、その原因はメニエール病という耳の病気かもしれません。

メニエール病は内耳に異常が起こり、繰り返すめまい発作と難聴と耳鳴りを特徴とする病気です。メニエール病は適切に治療せず放置すると難聴が徐々に悪化し、日常生活に支障をきたすこともあります。本記事では、メニエール病の治療の目的や具体的な治療法の種類、さらに病気と上手に付き合うための生活ポイントについて解説します。

監修医師：

小島 敬史（国立病院機構栃木医療センター）

メニエール病の治療の目的

メニエール病の治療期間はどのくらいかかりますか？

メニエール病の治療期間には個人差があります。発作後数日で症状が落ち着く方もいれば、めまい発作を繰り返しよくなるまでに1年以上かかることもあります。メニエール病は症状がよくなったり悪くなったりを繰り返す傾向があり、完全に治ったと判断するのが難しいことがあります。そのため、根気強く治療を継続することが大切です。適切な治療と生活改善を行えば、多くの患者さんの症状が改善することが期待できます。

メニエール病の治療の目的を教えてください

メニエール病治療の主な目的は、現在起きている症状を和らげて生活の質を保つことと、将来の発作を予防することです。具体的には、発作が起きている急性期には激しいめまいや吐き気を鎮め、難聴が残らないようにすることが目標です。

めまい発作は激しい回転性めまいと嘔吐を伴い、生活の質を大きく低下させますが、適切な治療で症状を抑えて日常生活への影響を最小限にすることが可能です。また、発作と発作の間の間欠期には再発予防を図ります。内耳の状態を安定させる薬物療法や生活習慣改善によって次の発作を起こりにくくし、難聴の進行を防ぐことがもう一つの重要な目的です。

発作時と発作がない時では治療は変わりますか？

はい、めまい発作が起きている急性期と、発作が収まっている間欠期とで治療内容は異なります。発作時は患者さんの苦痛を和らげることが優先されます。そのため、強いめまいや吐き気を抑える薬や、不安を和らげる鎮静薬を用いて症状を鎮静します。激しい発作では水分が摂れず脱水になりやすいため、点滴による薬剤投与や水分補給も行われます。一方、発作が治まっている時期（間欠期）は再発を防ぐための治療に重点を置きます。

メニエール病の治療の種類

メニエール病にはどのような治療法がありますか？

メニエール病の治療法は大きく分けて、薬物療法（内服薬と点滴薬）、生活指導、中耳加圧療法、そして外科的治療（手術や処置）の4種類があります。

まず多くの患者さんは薬による治療と有酸素運動の励行などの生活習慣改善から開始します。薬物療法でめまいや難聴のコントロールを図りつつ、睡眠不足やストレスを避ける規則正しい生活を心がけます。これらの一般的治療で多くの場合、症状が改善し発作の頻度が減ります。

そのほか、中耳加圧療法という治療法があります。専用の機械で鼓膜越しに中耳に圧力変化を与え、内耳のリンパ液の循環をよくしてむくみ（内リンパ水腫）を軽減させる方法です。また、中耳に直接薬剤を投与し、内耳に移行させることで発作回数を減らす鼓室内投与という方法を選択することもあります。さらに、どうしても症状が抑えられない難治例では外科的治療も選択されることがあります。

メニエール病の薬物療法について教えてください

薬物療法では、内服薬や点滴薬によってめまいの症状軽減と再発予防を図ります。代表的な薬剤として、内リンパ水腫を改善する利尿薬（イソソルビド）がよく用いられます。イソソルビドは、内耳の圧を下げる効果があり、メニエール病の症状を軽減します。

加えて、抗めまい薬や抗吐き気薬を症状に応じて使います。発作が落ち着いている間欠期には、漢方薬や血流改善薬を併用して内耳の血行をよくし、内耳の機能回復を促す場合もあります。また、めまい発作への不安が強い方には抗不安薬を処方し、ストレス緩和を図ることもあります。これらの内服治療は長期にわたり継続することが多く、症状のコントロールと再発予防のために必要とされています。このように、メニエール病の薬物療法は症状の程度や経過に合わせて複数の薬剤を組み合わせるのが一般的です。

点滴治療が行われるのはどのような場合ですか？

メニエール病で点滴治療が行われるのは、主にめまい発作が強い急性期の場合です。激しいめまいと嘔吐があると飲み薬を吐いてしまったり、水分すら摂れなくなったりすることがあります。点滴治療では主に吐気を抑えることが中心で、制吐薬を投与し、患者さんの症状を早く和らげます。

また、前述のとおり嘔吐による脱水予防のため、生理食塩水や電解質液の点滴で水分補給を行うことも重要です。点滴治療は医療機関での処置になりますが、症状が重い場合には入院して集中的に点滴を受けることもあります。めまい発作が落ち着いてきたら、治療は再び内服薬主体に切り替えていきます。

外科的治療が必要になるケースを教えてください

メニエール病の患者さんの多くは、薬物療法と生活指導によって症状のコントロールが可能です。しかし、難治例では、めまい発作がどうしても頻発して内服薬では改善しない場合があります。しっかり治療しても発作が繰り返し起こり、徐々に難聴が進行している場合は、外科的治療（手術治療）が検討されます。外科的治療には内リンパ嚢開放術や前庭神経切断術、内耳への薬剤投与などがあります。患者さんの症状や生活への影響度を総合的に判断して実施されます。手術にはメリットやデメリットがありますから、担当医と十分に相談し、納得したうえで選択することが大切です。

メニエール病と付き合ううえで知っておきたいこと

症状がよくなっても薬は続けたほうがよいですか？

はい、症状が改善してもしばらくの間はお薬を続けることが推奨されます。めまい発作が起きなくなっても、内耳にはなお内リンパ水腫が残っている可能性があるからです。メニエール病は再発しやすい病気のため、自己判断で薬をやめてしまうとせっかくよくなった症状がまたぶり返す可能性があります。

症状のコントロールと発作予防のためには長期にわたる薬物治療が必要となるため、医師の指示どおりに内服を継続することが重要です。そのうえで、症状が完全に消失し十分な時間が経過したと医師が判断した場合には、段階的に減薬あるいは中止することも可能です。勝手に治ったと思い込まず、通院して経過を報告しながら医師と相談して治療計画を決めるようにしてください。

睡眠不足が症状を悪化させることはありますか？

はい、睡眠不足はメニエール病の危険因子です。過労やストレス、睡眠不足はメニエール病の症状を悪化させることが知られています。

十分な休息が取れずにいると、内耳の血流やリンパ液のバランスにも影響し、めまい発作を誘発しやすくなると考えられます。そのため、メニエール病と診断されたら睡眠時間をしっかり確保することが大切です。快適な睡眠のために就寝前のスマートフォンやカフェインを避けたり、入浴で身体を温めたりといった工夫も有効です。また、仕事や家事で疲れを溜めすぎないよう適度に休息日を作る、ストレス発散の時間を持つことも症状悪化の防止につながります。睡眠不足の解消とストレスコントロールは、メニエール病と上手に付き合ううえで欠かせないポイントです。

症状改善に効果がある食事のポイントはありますか？

はい、食事や栄養の中でもアルコールを制限することが重要です。特に寝る前のアルコール摂取は睡眠の質を著しく下げ、発作の引き金となる可能性があります。また塩分制限、カフェインの摂取制限によってメニエール病発作を減らすことができるかについて検討されていますが、現状明確な医学的エビデンスは見つかっていません。過剰に食事制限をするというよりは、3食しっかり摂取し、栄養バランスのよい食事を意識することが体調の安定につながります。

症状緩和のための生活のポイントを教えてください

メニエール病と長く付き合っていくには、生活習慣を整えて発作を予防することが欠かせません。まず基本となるのは規則正しい生活です。毎日できるだけ決まった時間に起床・就寝し、3食きちんと食べ、睡眠時間を十分に確保しましょう。先述のとおり睡眠不足や過労は発作の誘因になりますから、無理のない生活リズムを維持することが大事です。特にお仕事をされている方は、疲労やストレスを溜めすぎないよう適度に休息をとってください。ストレスが多いと感じるときは、趣味やリラクゼーションの時間を意識的に作り、上手に発散しましょう。

編集部まとめ

メニエール病は繰り返すめまいと難聴で日常生活に影響を及ぼすつらい病気ですが、適切な治療と生活改善によって症状のコントロールは十分可能です。薬物療法を中心に、必要に応じて生活指導や外科的な治療を組み合わせることで、たとえ完治が難しくとも症状と上手に付き合っていくことができます。メニエール病は命に関わる病気ではなく、治療と工夫次第で普段どおりの生活を取り戻せる可能性が高い病気です。適切な治療を続けつつ生活習慣を整えることで、メニエール病とうまく付き合いながら快適な毎日を取り戻していきましょう。

