“福を呼ぶ神ボディ”福井梨莉華、多幸感あふれる魅力を披露 『SPA!デジタル写真集』誌面カット解禁
グラビアタレントで俳優の福井梨莉華の『SPA!デジタル写真集 福井梨莉華「福を呼ぶ神ボディ」』の発売を記念して、誌面に収録されたグラビアカットの一部が公開された。表情に大人っぽさを増した福井が、圧倒的なグラマラスボディと多幸感あふれる魅力を披露している。
【写真】“女神の微笑み”カット…赤いチェック風のワンピースドレスを纏う福井梨莉華
福井梨莉華は2005年、岐阜県出身。ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』や『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』などに出演し、女優としてキャリアを重ねてきた。24年からはグラビアでも注目を集め、各誌の表紙を飾る存在に。1st写真集『あいの道しるべ』も発売され、活動の幅を広げている。
本作では、2025年のグラビア界を席巻したともいえるグラマラスボディを存分に収録。「福を呼ぶ神ボディ」というタイトル通り、見る者に幸福感をもたらすカットが並ぶ。表紙には、ニット素材のキュートな被り物を身につけ、やわらかな笑顔を見せるカットを採用。ヴィーナス級ともいえる“女神の微笑み”が印象的だ。
ページをめくると、赤いチェック風のワンピースドレス姿で、もともと備わっている清楚感をアピール。一方、水着グラビアのパートでは雰囲気が一変し、ビキニやレオタード風水着で大胆なスタイルを披露する。ツバメ柄などのラッキーモチーフを取り入れた衣装も登場し、写真集全体に“招福”のテーマがちりばめられている。
