山田花子、毎朝作るパパへの“豪華手料理”に称賛の声「良くできた妻です」「尊敬しかない」「こんだけ作るの、結構大変よ!!」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が21日、自身のブログを更新。毎朝作っているという“パパ用サラダ”を公開し、称賛の声が相次いでいる。
【写真】「めちゃくちゃ豪華！」山田花子が夫へ毎朝作る“手料理”
「毎朝作るサラダ」と題したブログで、「毎朝パパに作るサラダ」とつづり、「ゆで卵3つ」「アボカド」「おくら」「レタス」「トマト」「ブロッコリー」と具材が盛りだくさんな、夫へ作った手作りサラダを紹介している。
彩り豊かなサラダの写真も掲載され、「豪華でしょ!? 良くできた妻です」と自らコメント。栄養バランスの取れた内容に、日々の丁寧な暮らしぶりがうかがえる投稿となっていた。
コメント欄には「朝にサラダって、1番大変かも!?」「こんだけ作るの、結構大変よ!!」「めちゃくちゃ豪華！」「花ちゃん、よくできた、妻です。間違いない。拍手！」「ほんとよく出来た奥さん。旦那さんは幸せ者ですね」「尊敬でしかない」「毎朝栄養満点サラダ パパ幸せ」など、驚きと称賛の声が多数寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男（13）、16年5月（9）に次男を出産している。
【写真】「めちゃくちゃ豪華！」山田花子が夫へ毎朝作る“手料理”
「毎朝作るサラダ」と題したブログで、「毎朝パパに作るサラダ」とつづり、「ゆで卵3つ」「アボカド」「おくら」「レタス」「トマト」「ブロッコリー」と具材が盛りだくさんな、夫へ作った手作りサラダを紹介している。
彩り豊かなサラダの写真も掲載され、「豪華でしょ!? 良くできた妻です」と自らコメント。栄養バランスの取れた内容に、日々の丁寧な暮らしぶりがうかがえる投稿となっていた。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男（13）、16年5月（9）に次男を出産している。