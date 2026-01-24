WEST.「国際竹とんぼ協会」75歳関東王者に胸キュン 重岡大毅＆桐山照史は助け求められ奮闘
7人組グループ・WEST.が出演する、24日放送のABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜 深0：00※関西ローカル）では、人気シリーズ「レボリューションな協会紹介協会」企画を届ける。重岡大毅と桐山照史が「国際竹とんぼ協会」の危機を救うべく奮闘する。
【番組カット】どういう状況？竹をかけられる重岡大毅
「国際竹とんぼ協会」は1982年に結成され、全国大会も行われている歴史ある協会だが、会員の高齢化が目下の悩みの種。「幅広い世代へ竹とんぼを広めたい」との思いから今回のロケが実現しただけあって、協会の方の第一声は「お願いがあります！我々を救ってください」というもの。
竹とんぼ協会には年に1回全国大会があり、種目は「高度」「滞空」「距離」の3つ。重岡と桐山はまず、花形競技である高度に挑戦することになるが、重岡と桐山への期待はかなり大きく、さっそく竹とんぼを飛ばす際のかけ声の考案を求められる。
「竹とんぼロケ開始5分でこんなに追い込まれるとは…」と苦笑いしつつ、2人が考えた掛け声はメンバーにはさほどハマらず。逆に75歳の関東王者のかけ声のキュートさに、「かわいい〜」とスタジオの全員がキュンキュンする。
重岡と桐山が最大のミッションとして望まれたのは、竹とんぼ協会が最近始めたTikTokをバズらせること。フォロワー1万人を目指しているとのことで、その撮影光景や動画を見せてもらうものの、ここでもスタジオのメンバーはキュンの嵐。「かわいい〜！」「いやされるわ〜！」とあまりにも気に入った動画をおかわり再生したほどに、足をバタバタしながら大興奮。
「俺らWEST.はリア突のオンエアの記憶を全部消している（笑）」とメンバーがいうほど、身体を張ったり過酷なロケが多い同番組とは思えぬ、心洗われる（？）ハートフル回となる。
