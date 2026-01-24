藤井流星＆井桁弘恵の“前撮り”、七五三掛龍也作のチャーハンの秘密…『ぜんぶ、あなたのためだから』メイキングが配信
WEST.・藤井流星が主演、Travis Japan・七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）のドラマの舞台裏に迫るスペシャルメイキング第1弾が、24日正午からTELASAにて配信開始された。
【番組カット】カッコイイ…！スーツ姿でカメラを構える藤井流星
作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられる。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか。次々と明らかになる、親友たちや母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚がくの過去も見え隠れしてきて…。
ドラマのスタート直後からさっそく真犯人考察も始まり、その衝撃展開の連続にも注目が集まっている同作。きょうの第3話放送を前に、この“戦慄のラブサスペンス”の舞台裏＆撮影の様子を公開。さらに、物語がますます加速していく後半に向けても、メイキング第2弾を配信することが決定した。
スペシャルメイキングをナビゲートするのは、カメラマン・桜庭蒼玉を演じる七五三掛。ドラマ本編第1話から話題を呼び、キャスト陣からも「かっこよすぎる」とクレーム（？）も入るほどキマっている七五三掛のカメラマン姿。メイキングでは七五三掛がカメラ撮影に奮闘する裏側をたっぷりと披露する。
そして、藤井と新婦・沙也香役の井桁による“前撮り撮影”の様子も。並んでポーズをとったり、ほほ笑み合う様子など、幸せそうな新郎新婦の姿がそこに…。ドラマ本編では見られない貴重な撮影の舞台裏を存分に堪能することができる。
前撮り撮影に実際にカメラマンとして参加していた七五三掛に「めちゃくちゃかっこいいよ」と声を掛ける藤井。早くもカメラマン・桜庭として存在する七五三掛の姿が…。そんな七五三掛が藤井を激写するSNSの「しめカメ」企画の裏側も。撮影の合間には、逆に藤井が七五三掛を撮影したり、と注目のショットが満載のメイキングとなっている。
また、第2話で登場した桜庭の手料理で和臣と食べていたチャーハンは、なんと七五三掛オリジナルレシピ…。「七五三掛チャーハン」の秘密も明らかに。藤井も「おいしかった！」と大絶賛だったその味とは…。ほかにも、藤井演じる和臣が勤める区役所の後輩役で登場している杢代和人と藤井の楽しそうな撮影合間のやりとりや、桜庭の飼い猫・幸子のかわいい名演技も登場する。
ラストには、まだ明らかになっていないこの先のストーリーのシーンを一部先行公開。気になる今後の展開をメイキング映像で先出しする。
