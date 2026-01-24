【ゴジュウジャー】第47話「GO FIGHT 陸王！百の夜が明けるとき」あらすじ “いやさかすぎる百夜陸王プロデュース作戦”を始動
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第47話「GO FIGHT 陸王！百の夜が明けるとき」が25日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第47話「GO FIGHT 陸王！百の夜が明けるとき」予告
ゴジュウジャー内指輪争奪戦トーナメント第2バトルは、陸王（鈴木秀脩）VS竜儀（神田聖司）！だが、互角の実力ゆえに、勝負はつかない…。
そこで竜儀は、陸王にある提案を持ちかける。それは、竜儀が陸王をプロデュースし、「アイドルナンバー1に返り咲く」という願いをかなえられたなら、指輪をもらうというものだった。
さっそくアイドルプロデューサー・竜儀は、テガソード（声：梶裕貴）とのコラボによる、“いやさかすぎる百夜陸王プロデュース作戦”を始動。しかし、自称トップリクオニストのブーケ（まるぴ）は、この作戦を黙って見ていられず、自らもプロデュースに名乗りを上げ、竜儀と争い始め…！
