にじさんじ8周年記念で「にじぱぺっと 田角陸」発売 お中元で贈られた“にじさんじライバーの証拠”だった伝説の逸品 田角氏「異常事態を是正」
ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ」8周年を記念した新グッズの発売を発表した。
【画像】「にじさんじ」8周年 記念のビジュアル
にじさんじ8周年を記念して2月3日正午から「にじさんじオフィシャルストア」で、送料負担キャンペーンを開催。さらに、「ぬいぐるみ ゆがみん」「ぬいぐるみ ゆがみん にじ26」「にじぱぺっと 田角陸」と3種類の8周年記念ぬいぐるみが登場する。
「にじぱぺっと 田角陸」は2022年にライバー限定でお中元として贈られた伝説の逸品。田角陸代表取締役の姿としており、にじさんじのライバーである証拠になってしまうため、ガムテープでぐるぐる巻きにして捨てる人や、別の見た目に改造する人が出るなど話題となった。田角代表取締役は自身のXで「この度、当社所属ライバーのみが本製品を所持しているという異常事態を是正するためか、『にじぱぺっと 田角陸』の一般販売が決定されてしまいました」と発表しながら「関係者の皆様、その節は大変申し訳ございませんでした…」とポストしていた。
