渡邊圭祐、映画初単独主演作『2126年、海の星をさがして』釧路先行公開ポスター解禁
俳優の渡邊圭祐が、映画初の単独主演を務める『2126年、海の星をさがして』が、3月20日よりイオンシネマ釧路にて先行公開される。このたび釧路版ポスタービジュアルが解禁となった。
【画像】渡邊圭祐、葵わかな、上川周作、小西桜子らの出演シーン
渡邊は、昨年公開された映画『女神降臨』シリーズのほか、NHK大河ドラマ『光る君へ』、ドラマ『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』などに出演し、今年公開される映画『ほどなく、お別れです』や映画『SAKAMOTO DAYS』など、話題作への出演を重ねてきた。
本作で演じるのは、ゲームオタクの主人公・巌（いわお）。かつて夢中になったRPGゲーム『G.G.O.』の続編誘致をきっかけに、幼なじみたちと再会し、衰退の危機に直面する街・釧路の未来と向き合っていく。
本作は単なる青春映画にとどまらず、釧路市の郷土愛（シビックプライド）醸成を目的に、映画制作による地域活性化、地方創生支援を目指したプロジェクトとして制作された点も大きな特徴だ。昨年9月末から10月中旬にかけて釧路市を中心に行われた撮影では、市民エキストラも多数参加。
劇中には、釧路港、新富士市場、釧路和商市場、釧路湿原、阿寒湖畔など、釧路市内の多彩な場所が登場し、広大な美しい自然、そしてノスタルジックな街並みまで、街そのものが“共演者”として物語を支えている。
監督を務めるのは、『ガメラ』シリーズや『デスノート』など数々のヒット作を手がけてきた金子修介。脚本は『夜明けまでバス停で』『「桐島です」』などで高い評価を受ける梶原阿貴が担当している。
共演には、ヒロイン・燈（あかり）役の葵わかなをはじめ、幼なじみ役で上川周作、小西桜子、東京の不動産・金融コンサルタント役で萩原聖人、巌の母役で小林聡美が出演する。
なお本作は、「第2回北海道国際映画祭」のオープニング作品（特別招待作）として上映されることも決定。2月13日にニセコ会場での上映と金子監督による舞台あいさつが予定されている。さらに、3月28日にイオンシネマ釧路にて、渡邊、葵、釧路出身の久保千咲、金子監督が登壇する舞台あいさつも実施予定。詳細は近日、各公式サイトやSNSで発表する。
【画像】渡邊圭祐、葵わかな、上川周作、小西桜子らの出演シーン
渡邊は、昨年公開された映画『女神降臨』シリーズのほか、NHK大河ドラマ『光る君へ』、ドラマ『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』などに出演し、今年公開される映画『ほどなく、お別れです』や映画『SAKAMOTO DAYS』など、話題作への出演を重ねてきた。
本作は単なる青春映画にとどまらず、釧路市の郷土愛（シビックプライド）醸成を目的に、映画制作による地域活性化、地方創生支援を目指したプロジェクトとして制作された点も大きな特徴だ。昨年9月末から10月中旬にかけて釧路市を中心に行われた撮影では、市民エキストラも多数参加。
劇中には、釧路港、新富士市場、釧路和商市場、釧路湿原、阿寒湖畔など、釧路市内の多彩な場所が登場し、広大な美しい自然、そしてノスタルジックな街並みまで、街そのものが“共演者”として物語を支えている。
監督を務めるのは、『ガメラ』シリーズや『デスノート』など数々のヒット作を手がけてきた金子修介。脚本は『夜明けまでバス停で』『「桐島です」』などで高い評価を受ける梶原阿貴が担当している。
共演には、ヒロイン・燈（あかり）役の葵わかなをはじめ、幼なじみ役で上川周作、小西桜子、東京の不動産・金融コンサルタント役で萩原聖人、巌の母役で小林聡美が出演する。
なお本作は、「第2回北海道国際映画祭」のオープニング作品（特別招待作）として上映されることも決定。2月13日にニセコ会場での上映と金子監督による舞台あいさつが予定されている。さらに、3月28日にイオンシネマ釧路にて、渡邊、葵、釧路出身の久保千咲、金子監督が登壇する舞台あいさつも実施予定。詳細は近日、各公式サイトやSNSで発表する。