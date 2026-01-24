“男女コンビで結婚”エレガント人生「大成功」ハワイでの新婚旅行公開「シャッタータイミング完璧」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】お笑いコンビ・エレガント人生の山井祥子が1月22日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。夫で相方の中込悠との新婚旅行について公開し、話題を呼んでいる。
【写真】交際0日婚したお笑いコンビ「シャッタータイミング完璧」新婚旅行ショット
山井は「新婚旅行大成功！楽しかった！！」とつづり、新婚旅行先のハワイの様子を投稿。花柄のワンピースを着てベンチに座る姿やスーパーで商品を眺める姿、夫婦でのショットを披露している。「最終日はちょっと名残惜しかった」と記すも「日本に帰ってきてから、日常生活がすごく楽しいって事を思い出したのでもう平気」と前向きさを見せた。
この投稿に「可愛い2人」「ワンピース似合ってる」「見てると幸せになる」「素敵な生き方」「憧れる」「中込さんが撮る山井さんのシャッタータイミング完璧」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆エレガント人生、新婚旅行の様子を公開
◆エレガント人生の投稿に反響
