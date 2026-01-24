絢香「炊飯器で簡単」手作りあんこ公開「レシピ知りたい」「本格的」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】歌手の絢香が1月23日、自身のInstagramを更新。炊飯器での簡単メニューを公開し反響を呼んでいる。
【写真】38歳人気歌手「本格的」炊飯器で作った滑らかあんこ
絢香は「パワー充電の日々」「手作りあんこ（炊飯器で簡単）」とつづり、写真を公開。タッパーに入った滑らかなあんこを披露。「心の波が穏やかな時期も絶対に必要」「もうすぐ楽曲制作スタート」と、心安らぐ時間を過ごしたことを明かしている。
この投稿を受け、ファンからは「本格的」「レシピ知りたい」「美味しそう」「真似したい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
