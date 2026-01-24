三宅健・北山宏光・Number_iらTOBE集結ライブ、3回目の開催決定 名古屋・札幌ドームで計5日間【to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜】
【モデルプレス＝2026/01/24】TOBEアーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」の開催が決定。2025年に引き続き3回目の開催となる。
【写真】平野紫耀「太さと迫力すごい」話題の逞しい腕
今回は、4月20日、21日、22日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、5月16日、17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて計5日間開催予定である。（modelpress編集部）
三宅健
北⼭宏光
Number_i
IMP.
ISSEI
CLASS SEVEN
wink first（TRAINEE）
TRAINEE
（予定）
【Not Sponsored 記事】
【写真】平野紫耀「太さと迫力すごい」話題の逞しい腕
◆「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」開催決定
今回は、4月20日、21日、22日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、5月16日、17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて計5日間開催予定である。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト
三宅健
北⼭宏光
Number_i
IMP.
ISSEI
CLASS SEVEN
wink first（TRAINEE）
TRAINEE
（予定）
【Not Sponsored 記事】