「スタイリング苦手」って人へ！【40・50代】頑張らず、きちんと見え♡「外ハネヘア」

外ハネロブや外ハネボブヘアは、スタイリングが苦手な人でもセットしやすく、家事や仕事に日々忙しく過ごす40・50代女性にもおすすめです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすくきちんと見えもしやすい外ハネヘアを集めました。

結べるのも嬉しい外ハネロブ

肩下のロブレングスを活かした外ハネスタイル。毛先はぷつっと今っぽく整え、肩に当たる位置で自然に外へ流れるデザインです。トップは細い毛束がほんのり内に揺れ、さり気なく軽やかに。キャメルベージュの柔らかな色味が抜け感をプラスします。

丸みとくびれで作る外ハネミニボブ

ボブらしい丸みを残したトップから、首元にくびれをつくった、外ハネのミニボブ。サイドを内におさめることで、全体が広がり過ぎずメリハリが生まれています。毛先はくるんと外に逃がし、動きをプラス。ピンクみのあるグレージュがやさしく映え、大人可愛い雰囲気に仕上がりました。

王道シルエットのくびれ外ハネボブ

レイヤーを入れたプチウルフボブの、くびれを強調したスタイル。トップはふんわり内におさめ、ベースは首元で一度タイトにしてから外ハネへつなげています。オリーブグレージュの落ち着いた色味が髪に陰影をつくり、シンプルな外ハネでも立体感が出やすい印象です。今季の王道外ハネヘアと言えるかも。

ワンレンで仕上げた上品な外ハネボブ

ワンレンをベースに、顔まわりだけさりげなくレイヤーを入れた外ハネボブ。ナチュラルブラウンの落ち着きにクシ跡が残るような質感が加わり、美しい艶を実現しています。スタイリングは少しだけ内へ入れながら外に流して上品に。ストレートアイロンだけでも整えやすそうな、不器用さんにも嬉しいスタイルです。

writer：内山友里