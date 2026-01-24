超特急リョウガ＆アロハ「真逆すぎる」小学生時代と現在の2つの行動
【モデルプレス＝2026/01/24】超特急のリョウガ（船津稜雅）とアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が23日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。布団から出たくない時の気合いの入れ方について語った。
【写真】超特急メンバー、携帯代6500万円の請求書がグッズに
この日が2026年初の収録だったことにちなんで、2人は休み明けに布団から出たくない時の気合いの入れ方についてトーク。リョウガは「俺は気合い入れてないですね。そのまんまのテンション感で出て…」と起床時からスイッチがオフの状態で、そのまま仕事にも臨むと冗談めかした。
一方で、アロハが「嫌でも出るというか、布団の中で時間をつぶしたくない…俺はずっとスイッチオンです」ときっぱりと言うと、リョウガは「真逆すぎるわ。キツくない？ヤバいね。すごいな」と感心した様子。休日は朝から夜まで外で遊んでいたいというアロハに対して「小学生なんだ、アロハって。やっぱり」と悪戯っぽく話した。
その後リスナーから、小学生の頃に流行った“謎すぎる遊び”を尋ねるメッセージが届くと、アロハは「手の甲にのりを塗って、乾かしてこうやって擦って『うわっ、皮剥けた〜』みたいな」と文房具ののりを使った遊びをしていたと回顧。すると即座に、リョウガは「俺（手の）ひらだった…そこもお前、真逆なの？」と口にし、2人で笑い合った。
2月13日に公開される映画「純愛上等！」でM!LKの山中柔太朗とW主演を務めるアロハ。この日、メンバーイチオシの楽曲を紹介するコーナーで、1月15日に配信リリースされた山中との限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」による主題歌「LOVE 2000」を挙げた。また、同ユニットとして「CDTVも出場が決定いたしまして」と1月26日に生放送されるTBS系「CDTVライブ！ライブ！」3時間スペシャルへの出演が決まったことを報告し、「まさか地上波で歌うとは思ってなかった」と驚いたように語っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
◆超特急リョウガ＆アロハ「真逆すぎる」行動
◆アロハ、映画限定ユニット「鶴 and 亀」で「CDTV」出演決定「まさか地上波で歌うとは」
