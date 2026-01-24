注目されそーーッッ！！【ガチャ】目の保養になる可愛さ♡「企業キャラチャーム」

商品パッケージやCM等でお馴染みの「企業キャラチャーム」が【ガチャ】でゲットできるのをご存じですか？ ちょっと珍しいキャラもののチャームは、マニアックさに周りの注目も集まるかも。今回は眺めているだけで癒されるような、企業キャラ系を含んだガチャをご紹介します。

おじぎしたような姿が可愛い！「ライオン株式会社 ミニチュアチャーム2」

【ライオン株式会社】でお馴染みの「ライオンちゃん」を含めたミニチュアチャームが登場。帽子を脱いでおじぎをしているような、愛らしい姿がキュートです。ライオンちゃんは1種類のみですが、ミニチュアサイズになった商品チャームを含めた、全7種類のラインナップ。チャームは小さめサイズなので、いくつかジャラ付して楽しむのもアリかも。

リングパーツ付きの便利な「コンタック めじるしアクセサリー」

薬の形をしたキャラ「ミスターコンタック」のガチャも必見。フィギュアのようなものから、パッケージにミスターコンタックのチャームが付いたものまである、全5種類のラインナップです。金具の他にリングパーツも付いており、傘の目印にもうってつけ。細かなところまで作り込まれたリアルで可愛いミニチュア感に、思わずコンプリートしたくなるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino