女優・吉岡里帆が24日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】品のあるコーデも素敵 ナチュラルな表情がかわいすぎる 魅力凝縮の瞬間

15日が33歳の誕生日だった吉岡は落ち着いた品のある色合いのコーデを身にまとい、「Happy Birthday Riho」とチョコレートで書かれたケーキのプレートの写真やなどをアップし、「お祝いメッセージと応援コメント下さり、 ありがとうございます」とファンに感謝した。



さらに「ここから何ができるか、どのくらい頑張れるのか、 自分との本当の戦いが始まった感じがしています。 兎にも角にも誠実さとユーモアを持ってこの1年もお届け致します 何でも挑戦だー！！！持ってくれ、体力！」と続け、意気込みをつづった。



「おめでとう」の祝福はもちろん、自然体の表情に「めちゃくちゃ幸せそうな笑顔」「とってもいい笑顔」「ますます魅力的に」とフォロワーも癒やされた様子。さらに「誠実さとユーモア大事！」「里帆さんらしいお言葉、素敵ですね」などのコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）