ヤクルトは２４日、春季キャンプの１、２軍メンバーの振り分けを発表した。

１軍の浦添キャンプ（１日〜２６日）は投手２０人、捕手３人、内野手１０人、外野手６人。新人ではドラフト１位の松下歩叶内野手（法大）、同４位の増居翔太投手（トヨタ自動車）、同６位の石井巧内野手（ＮＴＴ東日本）がメンバー入り。育成２年目右腕の広沢優、４年目左腕の坂本拓己、３年目捕手の鈴木叶、西武から移籍した育成外野手のモンテルが１軍に抜てきされた。

２軍は１日から１１日まで神宮、１３日から２６日まで西都で行う。茂木栄五郎内野手、塩見泰隆外野手ら昨季、大きな故障をした選手は２軍スタート。石川雅規投手、石山泰稚投手らベテランも神宮で始動する。池山監督は１、２軍の入れ替えについて「リハビリの部分の選手はきっちり２軍にお任せして治してから。その推薦があるかどうかというところを２軍の監督、コーチとうまく連携しながら、どういう状態になっているのかというところをまず一番に。主力選手を１年間見たときに、早く欲しいという部分も焦りもあるんですけど、そこはみんなで話し合って２軍にお任せするところはお任せして、１軍の選手をまずは見極めてという連携になってくると思います」としている。メンバーは以下の通り。

【１軍】

▽投手（２０人）

清水昇、奥川恭伸、木沢尚文、吉村貢司郎、星知弥、松本健吾、高梨裕稔、大西広樹、小沢怜史、ウォルターズ、リランソ、下川隼佑、青柳晃洋、広沢優、キハダ、山野太一、荘司宏太、石原勇輝、増居翔太、坂本拓己

▽捕手（３人）

古賀優大、中村悠平、鈴木叶

▽内野手（１０人）

赤羽由紘、山田哲人、内山壮真、松下歩叶、オスナ、石井巧、北村恵吾、伊藤琉偉、長岡秀樹、武岡龍世

▽外野手（６人）

並木秀尊、サンタナ、モンテル、丸山和郁、西村瑠伊斗、岩田幸宏

【２軍】

▽投手（２１人）

石山泰稚、中村優斗、小川泰弘、山崎太陽、拓也、大道温貴、飯田琉斗、阪口皓亮、丸山翔大、沼田翔平、竹山日向、西舘昂汰、西浜勇星、翔聖、石川雅規、田口麗斗、高橋奎二、鈴木蓮吾、長谷川宙輝、坂本拓己、小宮悠瞳、佐藤琢磨

▽捕手（６人）

松本直樹、柿沼友哉、矢野泰二郎、松本龍之介、中川拓真、橋本星哉

▽内野手（８人）

山野辺翔、高野颯太、武岡龍世、茂木栄五郎、宮本丈、松川玲央、田中陽翔、沢野聖悠、根岸辰昇

▽外野手（４人）

塩見泰隆、増田珠、モイセエフ、沢井廉