【UEFAヨーロッパリーグ】ボローニャ 2ー2 セルティック（日本時間1月23日／スタディオ・レナート・ダッラーラ）

【映像】連続 “鬼速”プレスバック

日本代表FW前田大然の“真骨頂”といえる場面があった。1人少ない状況で前田は守備に奔走。圧倒的な走力で相手の攻撃を阻止すると、ファンからは「大然無双」「もはやバグレベル」と称賛の声が寄せられた。

日本時間1月23日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第7節で、セルティックは敵地でボローニャと対戦。FWの前田とMF旗手怜央が先発メンバーに名を連ねた。

セルティックは5分に、前田のラストパスを受けた旗手が先制点をあげるも、31分、34分に続けてイエローカードをもらった旗手が退場処分に。前半こそ2ー0で折り返したものの、後半はギアを上げたホームのボローニャに押し込まれる展開が続いた。

そして迎えた52分、セルティックの左サイドが攻略されかかると、ワントップで敵陣に構えていた前田がサイドに大きく流れる形で、アンカーのMFニコラ・モロと前線から降りてきたタイス・ダリンガに連続プレス。日本代表FWが、ダリンガのボールタッチがズレたわずかな瞬間を見逃さず、死角からボールにアタックするとボールはタッチラインを割り、スローインでの再開となった。

この圧巻のプレスバックにはピッチ内にいたチームメイトも、思わず大きな拍手を送る。SNSでも「サイドを延々と上下動する姿はもはやバグレベル」「これぞ大然」「大然無双」「さすがの運動量」「イタリアのチームを相手にこれだけ走り勝てるのは前田大然だけ」と称賛の声が集まった。

さらに海外のファンたちも「前田は肺を3つ持っているのか？」「彼こそがセルティックの心臓。あのプレスはボローニャの選手たちをパニックに陥れていた」「前田が2人分走っているから実質11人のまま」と前田の守備を高く評価していた。

1点を返された59分からは、最終ラインに吸収される形で左WB（SB）のポジションに移ってより守備的な役割を任された。最終的には追いつかれてしまったが、ボックス内でクロスをクリアするなど、DFさながらのプレーで守備陣をフォローし続けた。

なお試合は2ー2の引き分けに。数的不利ながらなんとかホームチームの猛攻を耐え抜いたセルティックは、敵地から勝ち点1を持ち帰り、グループフェーズ突破の可能性を残した。

試合後、セルティックを率いるマーティン・オニール監督は「（前田は）守備時には5人目のディフェンダーとして機能していた。 彼のプレスバックとサイドでのハードワークがなければ、我々が勝ち点1を持ち帰ることは不可能だっただろう」と前田の貢献を高く評価している。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）