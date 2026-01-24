アメリカのトランプ大統領が、NATO＝北大西洋条約機構のアフガニスタンでの活動をめぐり、「前線から少し後方に留まっていた」と発言したことを受け、イギリスのスターマー首相は「侮辱的で、率直に言って衝撃的だ」と強く非難しました。

トランプ大統領は、スイス・ダボスでのフォックスニュースとのインタビューで、NATO諸国はアフガニスタンに部隊を派遣したものの、「前線から少し後ろにいた」と述べました。その上で、有事の際、NATOがアメリカを本当に支援するか確信が持てないとも発言しました。

これに対し、イギリスのスターマー首相は記者団に対し、「トランプ大統領の発言は侮辱的で、率直に言って衝撃的だ」と述べ、アフガニスタンで命を落とした兵士らの家族に深い痛みを与えるものだと強く非難しました。

また、かつて2度にわたりアフガニスタンに兵士として派遣された経験を持つヘンリー王子も声明を発表し、NATO軍兵士の犠牲について「真実は敬意をもって語られるべきだ」などと怒りをあらわにしました。

ヘンリー王子は現地で生涯の友を失い、失われた多くの命について「家族が代償を背負い続けている」と述べています。