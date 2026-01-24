元ＡＫＢ４８の大和田南那と藤園麗が２月に千葉テレビで放送開始するドラマ「徒然なるままで、短歌部。」でダブル主演を務めることが２４日、分かった。

小説家・椎名晴氏の同名小説が原作で、短歌×推理という異色の題材を瑞々しい青春とともに描く、謎解き学園ミステリーコメディ。大和田は「女子高生たちが学園生活をする中で起きる事件を解いてドタバタと展開していくので、是非一緒に謎を考えながら楽しんで観ていただきたいです！」とコメント。

初共演の藤園は「この作品に関わることができたことをとてもうれしく思っています」と喜ぶと、「長セリフが多くて、何回も何回も練習したり、普段の自分とは違うキャラクターだったので、とてもいい経験になりました。 ぜひ多くの方に届いたら嬉しいです！」と呼びかけた。

２人の他には、昨年の１２月にオーディションを経て合格した元ＡＫＢ４８でアイドルプロデューサーの宮里莉羅や「Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅ」の葉山莉瑚、恋愛リアリティショー「今日好き」の出演で一躍注目を浴びた「ＳＡＫＵＲＡＤＯＬＬ」の東原優希ら次世代を担う注目キャストが出演する。