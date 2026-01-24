東京ディズニーシー「ファンタジースプリングスホテル」に泊まると「1泊8万円」が最低料金!? ディズニーホテルの価格相場とは

ファンタジースプリングスホテルの価格帯は7万円台～50万円台

ファンタジースプリングスホテルは「ファンタジーシャトー」と「グランドシャトー」の2種類から構成されており、合計475室あります。



・ファンタジーシャトー：全419室

・グランドシャトー：全56室

ファンタジーシャトーは、客室の位置によって4タイプに分かれます。東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル側に位置する「ベイエリアサイド」は、パークビューではないため価格が抑えられています。

客室タイプや宿泊時期によって料金は異なり、1泊あたりおおむね7万円～15万円台で、10万円前後のプランが中心です。

一方、グランドシャトーは高級志向のつくりで、ディズニーホテルの中でも最上級に位置づけられています。宿泊料金は1泊あたりおおむね30万円～50万円台と、高めの設定になっています。



ディズニーホテルの宿泊料金比較

ディズニーホテルは全部で6種類あり、リーズナブルなものからラグジュアリーなものまで、幅広い価格帯の客室がそろっています。

表1は、それぞれのホテルのおおまかな価格相場（1室1泊あたり）です。客室タイプや宿泊時期などによって料金は異なるため、あくまで目安として参考にしてください。

表1

ホテル名 ランク 価格相場 東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル グランドシャトー 約30万円～50万円台 ファンタジーシャトー 約7万円～15万円台 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ スタンダード 約7万円～13万円台 スペチアーレ 約10万円～20万円台 スイート 約25万円～60万円台 東京ディズニーランドホテル スタンダード 約6万円～14万円台 コンシェルジュ 約10万円～16万円台 スイート 約26万円～60万円台 ディズニーアンバサダーホテル スタンダード 約4万円～10万円台 スイート 約20万円～40万円台 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル － 約3万円～5万円台 東京ディズニーセレブレーションホテル － 約2万円～3万円台

※筆者作成

ホテルによっては、宿泊者限定のグッズ特典が用意されていたり、キャラクタールームがあったりするなど、それぞれに異なる魅力があります。



料金変動要因と予算節約のコツ

料金が大きく変動する主な要因は、ゴールデンウイークや夏休み、年末年始などの繁忙期で、この時期は料金が大幅に上昇する傾向です。さらに、週末の料金も通常より高めに設定されています。時期によっては、宿泊費が数十万円に達することも珍しくありません。

節約のコツは次の4点が挙げられます。



（1）繁忙期を避けて宿泊する

（2）直前割を利用する

（3）ホテル予約サイトで割安料金を狙う

（4）ディズニー・カードクラブに入会して割引時期に予約する

これらを実践すれば宿泊料金を抑えられる可能性があり、節約できたお金をディズニーランドやディズニーシーを楽しむのに使えるでしょう。



まとめ

ファンタジースプリングスホテルは高額な印象がありますが、平日や閑散期を狙えば費用を抑える余地はあります。無理に最高ランクを選ばず、部屋タイプや宿泊日を調整することで、現実的な予算内に収めることも可能でしょう。事前の情報収集が、満足度と節約を両立させる鍵になります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー