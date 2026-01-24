甘酸っぱさと苦みが絶妙にマッチ！ 【2026バレンタイン】柑橘ショコラ

柑橘の甘酸っぱさとチョコレートの苦みが絶妙にマッチした柑橘ショコラ。種類や産地の違いで味わいが全く違うので、食べ比べてお気に入りを見つけて。

PRISM LAB（プリズム ラボ）「木頭ゆずピールショコラ」

箱を開けた瞬間に漂う木頭ゆずの香りに心酔

PRISM LAB（プリズム ラボ）「木頭ゆずピールショコラ」\2,880

徳島に拠点を置くパティスリーで、月1回のみ販売されるスペシャリテ。同県の那賀町木頭地区でしか栽培していない貴重な木頭ゆずを使用。そのゆずを搾汁した後に残った果皮を丁寧にコンフィチュールに。チョコレートの力強さに負けないゆずの香りと、ドライとセミドライの間のフレッシュな食感がやみつきに。

徳島県徳島市万代町5-71-6 TEL. 088-660-5593 11:00〜18:00 不定休 https://prism-lab.jp/collections/ Webで購入可 次回は2月11日から予約開始予定。

RICO KAGURAZAKA（リコ カグラザカ）「金柑」

爽やかな甘みの金柑と台湾産カカオの競演

RICO KAGURAZAKA（リコ カグラザカ）「金柑」\1,800

焼き菓子やクラフトチョコレートを展開する神楽坂の洋菓子ブランドは、素材からしっかり吟味し、手間を惜しまず作り上げることで、素材の持ち味を最大限に引き出す。「金柑」は、国産の金柑をきび砂糖で煮詰めドライフルーツにしたものに、台湾産のフルーティなカカオ豆で作ったビーントゥバーチョコレートを纏わせた人気商品。

東京都新宿区神楽坂3-1 サイレンス神楽坂1F TEL. 03-6228-1028 11:00〜19:00 日・月曜休 https://rico-kagurazaka.com/ Webで購入可

zéro plus（ゼロ プラス）「パルファン・オランジェット・テ」

くし形切りのオレンジの果肉がとろける！

zéro plus（ゼロ プラス）「パルファン・オランジェット・テ」\6,900

中野の『Chocolaterie & Bar ROND-POINT』のスーシェフを務める塚本大暉さんによる、自身初のブランド。紅茶のシロップに漬けて糖度を上げていったオレンジに、カカオ分70％のチョコレートがたっぷり。紅茶の茶葉に埋もれる形で箱に入っているため、チョコレートからも紅茶の香りが。食べながら、紅茶も飲めて二度おいしい仕様。

オンラインショップで販売。https://zeroplusdt.base.shop/ 次回の販売は、3月頃予定。最新の在庫状況はInstagramのzero.plus_daiki.tsukamotoをチェック。

ORANGE kikaki（オランジェ キカキ）「輪切りみかんオランジェット」「ピール甘夏オランジェット」

旬の柑橘を使ったショコラが百花繚乱

ORANGE kikaki（オランジェ・キカキ）「輪切りみかんオランジェット」2枚入り \972「ピール甘夏オランジェット」30g入り \1,188

国産の様々な柑橘を使ったオランジェットをメインに扱うショップ。仕入れによって柑橘の種類や産地は替わるが、下は愛媛県宇和島の規格外の甘夏を、上は様々な産地から仕入れたみかんを使用。チョコレートは、柑橘に合わせて様々なビーントゥバーを使用するこだわり。

東京都台東区浅草6-1-3-1F TEL. 090-6270-9072 12:00〜18:30 月・火曜休 https://kikaki.official.ec/ Webで購入可 最新の在庫状況はInstagramのkikaki.sweetsをチェック。

※店舗休業日に関して、祝日の場合は変更可能性があるため、各店の公式サイトやSNSをご確認ください。