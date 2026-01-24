N：ジープ・グラディエーター・ナイトホーク

このようにアルファベット順にAからZまで全部揃えるとなると、QやXが難しいのは予想通りだ。でも、Nはどうだろう？ Nで始まる動物はそう多くないが、これまで「ナッタージャック（ヒキガエル）」、「ニュート（イモリ）」、「ネイキッドモールラット（ハダカデバネズミ）」といった名前のクルマは聞いたことがない。

【画像】開発コードネームがそのまま車名に【トライアンフ・スタッグを詳しく見る】 全25枚

そのため、ここではジープ・グラディエーターの特別仕様トリムパッケージであるナイトホーク（ヨタカ）を紹介せざるを得ない。



N：ジープ・グラディエーター・ナイトホーク

O：GVTオックス

オックス（役牛）は安定した歩調で大きな荷物を運べる貴重な労働用の動物だ。慈善団体グローバル・ビークル・トラスト（GVT）が、自前の配送車両にこの名を選んだ理由も理解できる。ゴードン・マレーによる設計で、アフリカでの使用を想定し、フォード・トランジットの部品を使いながらフラットパック式の組み立てボディを採用。このプロジェクトは後にオックス・デリバーズという会社へと発展し、現在ではルワンダの貨物輸送サービス事業で電動車を運用している。



O：GVTオックス

P：フィアット・パンダ

厳密に言えば、フィアット・パンダはこのリストに載るべきではない。竹を好むクマ科動物に由来する名前ではないからだ。フィアットは当初「ルスティカ」と仮命名したが、その後、旅行者の女神エンパンダにちなんだ名前に変更した。この名前は、パンダをロゴマークにしている世界自然保護基金の怒りを買ったが、フィアットが多額の寄付を行ったことで事態は収拾した。



P：フィアット・パンダ

Q：シボレー・コルベットZR1Xクエイル・シルバー・リミテッド・エディション

どこかの自動車メーカーがクロスオーバーなどに「クオッカ（クアッカワラビー）」と命名するまでは、このコルベット以外にQで始まるモデルはない。クエイル・シルバー・リミテッド・エディションは、モントレー・カー・ウィークの一部である「クエイル・カーショー」にちなんで名付けられた特別仕様車であり、渡り鳥にちなんだリゾート「クエイル・ロッジ」へのオマージュでもある。クエイル（Quail）という言葉は主にウズラを指す。



Q：シボレー・コルベットZR1Xクエイル・シルバー・リミテッド・エディション

R：プリムス・ロードランナー

ロードランナー（オオミチバシリ）は実在の鳥だが、どちらかといえばアニメ『ルーニー・テューンズ』に登場するワイリー・コヨーテの長年の宿敵を思い浮かべる人が多いかもしれない。実際、プリムスが1968年に発売したマッスルカーは、そのアニメキャラクターにちなんで名付けられたのだ。

当時プリムスは製作元のワーナー・ブラザースに5万ドルを支払い、キャラクターの名前と肖像を使用。さらに1万ドルを追加で支払い、「ミッミッ」という鳴き声をクラクションとして使うためのライセンスを取得した。自動車メーカーがこれまでに支払った1万ドルの中で最高の使い道だろう。



R：プリムス・ロードランナー

S：トライアンフ・スタッグ

トライアンフ・モーターズは一時期、開発中の新型車にアルファベット4文字のコードネームを割り当てていた。例えば、TR4は「Zest」、スピットファイアは「Bomb」といった具合だ。動物名を採った例も複数ある。南アジアのコブウシを意味する「Zebu」はトライアンフ2000のコードネームで、チベットの雑種の荷役動物「Zobo」はヘラルドになった。唯一、コードネームがそのまま市販車に引き継がれたのは「Stag」（スタッグ、雄鹿の意）である。



S：トライアンフ・スタッグ

T：サンビーム・タイガー

タイガーもまた、キャロル・シェルビー氏が開発に関わったV8スポーツカーで、開発中には「サンダーボルト」というコードネームで呼ばれていた。しかし、1925年に陸上速度記録を樹立した車両に敬意を表して、タイガー（虎）へと改名された。オリジナルは英国人レーサーのヘンリー・シーグレイブ氏が駆ったV12エンジン搭載の記録挑戦車で、もともと「レディバード」と呼ばれていたが、より攻撃的な響きのあるタイガーに変更されたのだ。



T：サンビーム・タイガー

U：ランボルギーニ・ウラッコ

ランボルギーニはほとんどの車種に闘牛の名前を付けている。Uで始まるものとしてはウルスやウラッコがあるが、ここではウラッコを取り上げたい。理由は「小さな雄牛」を意味するウラッコの方が面白いし、ウルスの写真よりウラッコの写真の方が人目を引くと思ったからだ……。



U：ランボルギーニ・ウラッコ

V：ダッジ・バイパー

このワイルドなアメリカンスポーツカーは、シェルビー・コブラの現代版として構想されたため、開発チームは蛇にまつわる名前を付けようとしていた。担当デザイナーのトム・ゲイル氏がデザイン界のレジェンド、ジョルジェット・ジウジアーロ氏に会った際、かっこいいイタリア語の蛇の名前を尋ねたところ、バイパーが選ばれた。

「彼が『ヴァイペラ』と言ったので、わたしは『やばい、ありがとう』と答えたんです」とゲイル氏は米モータートレンド誌に語っている。



V：ダッジ・バイパー

W：ランドローバー・ウルフ

ウルフ（狼）は1998年に発売されたディフェンダーの軽量軍用モデルで、イラクやアフガニスタンで広く使用された。名前の由来は、おそらく作り話だが、ランドローバーのエンジニア会議で誰かが「このプロジェクトはお尻を噛まれるかもしれない（後で問題を引き起こすかもしれない）」と警告すると、別の誰かが「それならウルフと呼んだ方がいい」と返答したという。おかしな冗談だ。



W：ランドローバー・ウルフ

X：ラーダXレイ

「Xレイ」は南米の小型淡水魚プリステラの呼称で、身体がほぼ透明であることから「X線魚」という意味でこう呼ばれる。観賞用の熱帯魚としても親しまれるプリステラが、2015年発売のロシア製コンパクトSUVにインスピレーションを与えた……というわけではなさそうだ。ほぼ間違いなく、無関係だろう。しかし、正直なところ、Xで始まる動物の名前が付いたクルマを探すのは簡単なことではない……。



X：ラーダXレイ

Y：スコダ・イエティ

スコダのタフなクロスオーバー、イエティはここで紹介すべきではないのかもしれない。実在しない架空の生物だからだ。でも、イエティという名のクルマは確かに存在した。もう生産されていないのが残念だ。ところで、雪男が実在しない証拠を示せる人はいるだろうか？



Y：スコダ・イエティ

Z：ダイハツ・ゼブラ

ハイゼットの拡大版であるゼブラは、1986年から2007年までダイハツのインドネシア子会社で生産されていた。その名は、ギリシャで短期間生産されたシャレードの派生車「アウトメカニカ・ダイハツ・ゼブラ」に由来する。ダイハツはゼブラという名称を選んだ理由を説明しておらず、また残念ながら、白黒の縞模様のボディカラーも設定されなかった。



Z：ダイハツ・ゼブラ