クルマに命を吹き込む動物由来のネーミング

小さなアリからたくましいシマウマまで、自動車業界は昔から動物界にインスピレーションを求めてきた。これは実に理にかなった発想だ。動物の名前を付けることで、冷たい鋼鉄に命と個性が吹き込まれる。

しかし、エンブレムにサラブレッドや毒蛇があしらわれる一方で、ネーミングに関しては従来のマーケティングの論理を覆すパターンも存在する。コブラがいれば子猫もおり、羊がいればウシ科の動物もいる。



動物にちなんで名付けられたクルマを、アルファベット順にAからZまで紹介する。

今回は、動物の名を与えられたクルマをアルファベット順にAからZまで1台ずつ紹介したい。身近な動物から知られざる珍獣、獰猛な肉食獣から伝説上の生き物まで揃えた。AUTOCARの箱舟へようこそ。

A：オースチン・アント

1960年代後半、ミニの生みの親アレック・イシゴニス卿は小型4WDの開発に着手した。軍事用途を想定しつつ民生版も生み出す計画だった。小型で頑丈な軍用車……まさにアント（蟻）という名がぴったりではないか。しかし1968年、親会社ブリティッシュ・レイランドの経営陣はランドローバーのコンセプトに近すぎるとして計画を中止した。



B：マツダ・ボンゴ

1966年に発売されたワンボックスのバン。ボンゴという名は太鼓ではなく、アフリカに生息する縞模様のアンテロープに由来する。ボンゴは世界で3番目に大きいアンテロープで、ウシ科ブッシュバック属の中では唯一オス/メスともに角を生やす種だ。マツダ・ボンゴに角は装備されていない。ステアリングホイール操作、あるいは旧型ではダッシュボードのボタン操作によるクラクション（ホーン）のみだ。



C：シェルビー・コブラ

もともとはACエースを改造し、強力なV8エンジンを載せたモデルだが、コブラは他車の命名にも驚くほど影響を与えた。このネーミングは、キャロル・シェルビー氏が夢の中でひらめいたという。優れたアイデアは皆、そうやって生まれるものだ。



D：ハヴァル・ビッグドッグ

英国では一時期、ボーティ・マックボートフェイス（Boaty McBoatface）という無人潜水艇が大きな話題を集めたが（翻訳者注釈：気になる方は検索してみてください）、この騒動は中国には伝わらなかったようだ。

2020年、中国の自動車メーカーであるハヴァルは新型SUVの名称をSNSで募った。投票の結果、「ハイカー」、「バトルアックス」、「ウルフ」、「ビロウジャーニー」を抑え、最終的にこのビッグドッグ（大狗）が選ばれた。グレード名も見事に犬種で統一されている。エントリーグレードはハスキー、最上位グレードはベルジアンシェパードだ。



E：AMCイーグル

1980年代に米国で登場した四輪駆動車で、ジープ譲りの駆動系とAMCコンコードのセダンボディを組み合わせたモデルだ。スバルなどの四輪駆動車に対抗するために設計された。イーグル（鷲）という名称の由来は不明だが、クライスラーは後にこれを独立した高性能ブランドとして1988年から1998年まで展開した。



F：フォード・ファルコン

ファルコン（隼）の名は1930年代にフォードの高級コンセプトカーに初めて用いられ、後にマーキュリーブランド誕生の礎となった。一方、1950年代半ば、クライスラーはファルコンと名付けたセダンのコンセプトカーを発表した。

そして1958年頃には、フォードとクライスラーの両社がこの名称を使おうとしていた。当時、米国におけるモデル名はすべて自動車製造業者協会（AMA）への登録が必要であり、フォードがクライスラーよりわずか20分早くファルコンの商標権を確保したのである。



G：フォルクスワーゲン・ゴルフ

一般的な通説では、ゴルフは風の種類に由来する名前とされている。これはドイツ語で「メキシコ湾流」を意味する単語の直訳だが、これを提案したのは当時のフォルクスワーゲンの購買部長ハンス＝ヨアヒム・ツィマーマン氏だ。彼は熱心な乗馬愛好家で、愛馬の名前は「ゴルフ」だった。

おそらく、馬の名前が由来というのは多くの人が知らないことだろう。ちなみに、お菓子のスニッカーズも同様だ。



H：ランチア・ハイエナ・ザガート

ハイエナは獰猛な肉食獣だ。伝説的なラリーカーをベースにしたクーペにふさわしい名である。デルタ・インテグラーレからこのような流麗なマシンを作るという構想を生んだのは、ポール・クート氏という人物だ。ザガートがハイエナを開発することになったが、フィアットからは公式な支援を得られなかった。クート氏は自らHFインテグラーレを1台ずつ購入して改造するしかなかった。計画生産台数600台に対し、完成したのはわずか24台だった。



I：シボレー・インパラ

意外にも多くの自動車メーカーがアンテロープの品種をモデル名に使っている。この米国市場向けセダンは1957年から2020年までさまざまな形で生産された。インパラの名前は1956年のショーカーに初めて使われ、動物のインパラをモチーフにしたロゴがあしらわれていた。命名理由は「インパラが優雅だから」らしい。



J：プロトン・ジャンバック

ジャンバック（Jumbuck）とは、羊を意味するオーストラリアのスラングだ。オーストラリア第二の国歌として愛される名曲『ワルチング・マチルダ』にも、この言葉が登場する。実用性の高いユートを好むお国柄を考えれば、前輪駆動の小型ピックアップトラックにふさわしい名称と言えるだろう。英国でも販売され、熱心なファンを獲得した。プロトンの本拠地マレーシアではアリーナと命名されたが、こちらははるかに地味な名前だ。



K：リライアント・キトゥン

生き物の名前を冠したリライアント車の中で最も有名なのは、三輪車のロビン（コマドリ）だろう。一方、キトゥン（子猫）は小粋な変わり種で、1975年から1982年にかけてわずか4000台余りが販売された小型の廉価車である。ロビンをベースにしながら四輪で850ccエンジンを搭載。名称はリライアント社員の公募で決まった。インドではシパニ・ドルフィンとして販売された。BYDのインスピレーション源になっていたりは、しないだろうか？



L：日産レパード

レパード（豹）は1980年から1999年まで日本で販売された、スポーティな高級車だ。当然と言うべきか、毛皮の斑点模様が施されたステアリングホイールカバーは、純正オプションとして設定されていない。



M：デ・トマソ・マングスタ

マングスタはイタリア語でマングースを意味する。なぜ、このように名付けたのか？ もちろん競争心からだ。アレハンドロ・デ・トマソ氏は、キャロル・シェルビー氏とのCan-Amレーサー開発契約が破談になったことに激怒した。シェルビーはその後フォードと組んでGT40を開発し、その過程で開発されたスチール製シャシーが1967年のマングスタに流用された。マングースは見た目こそ可愛らしいが、獰猛な肉食動物である。しかも、コブラを食べる。

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）



