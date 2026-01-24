【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２３日、米コロラド州アスペンで開幕し、スノーボードの女子スーパーパイプで、いずれもミラノ・コルティナ五輪代表内定の清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９５・３３点で初優勝を飾り、工藤璃星（りせ）（同）が２位に入った。

冨田せな（宇佐美ＳＣ）は４位。女子スロープスタイルでは、同五輪代表内定の村瀬心椛（ここな）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８９・６６点で３位に入り、４年連続の表彰台となった。２０２３年世界選手権覇者のミア・ブルックス（英）が９６・３３点で優勝した。

女子スーパーパイプで、ともに１６歳の清水と工藤がワンツーフィニッシュを決めた。

清水が２本目に高難度の「フロントサイドダブルコーク１０８０」（縦２回転、横３回転）を成功させると、大歓声がわき起こった。９５・３３点の高得点で暫定首位に躍り出ると、工藤も２本目で９２点を出して暫定２位に。逆転を狙った最後の３本目は９２・６６点をマークし、清水には及ばなかったものの、２位を守った。

清水は１５歳だった昨年３月に世界選手権で２位に入った。その後に鎖骨骨折の重傷を負い、今月１５〜１７日のワールドカップ（Ｗ杯）で復帰したばかり。「小さい頃から、オリンピックとは別で、すごい勝ちたい大会」だったというＸゲームズで頂点に立ち、「（復帰直後で）少し不安な部分もあったので、ここでオリンピック前に結果を残すことができて、勇気とか自信になった」と笑顔を見せた。

これまで小さい大会から清水と一緒に出場して切磋琢磨（せっさたくま）してきたという工藤は、「優勝を逃して悔しいところはあるけど、小さい頃から憧れだったＸゲームズでメダルを取れたことは本当にめっちゃうれしい」と喜んだ。