遠方からでも行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキング！ 2位「豊栄」を抑えた1位は？ 【2025年度調査】
近くを通るついでではなく、「わざわざ行きたい」と思わせる道の駅には、それだけの魅力があります。絶景ロケーションやご当地グルメ、ここでしか出会えない体験など、遠方からでも足を運びたくなる理由が満載。
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅（遠方）に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う『新潟県の道の駅』」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「地元の新鮮な農産物や特産品を取り扱っており、旅行の途中で立ち寄るのに最適だから」（40代男性／静岡県）、「新潟米の美味しいおにぎりが食べられるから」（40代男性／神奈川県）、「お米関係が充実してそうなので」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「新潟の四季と文化がぎゅっと詰まったような駅で、郷土料理、体験教室、花畑を楽しめるから」（50代男性／広島県）、「新潟の特産品や地元グルメをまとめて楽しめるほか、地酒や米どころならではの体験型コーナーもあり、観光としても充実しています。遠方から訪れても価値のあるスポットです」（20代女性／東京都）、「新潟の夏の定番アイス『もも太郎』を使ったクリームソーダや、雪室珈琲、新潟米を使った料理など、ここでしか味わえないメニューが豊富だから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：豊栄（新潟市）／19票新潟市の北部に位置する「道の駅 豊栄」は、約1万平米もある広大な自然公園が隣接しているのが特徴です。特産品直売所では、地元の農家が作った新鮮な野菜や梨、ブドウといった果物が豊富に並び、人気を集めています。軽食堂では、新潟米のおいしいおにぎりや、大きなお揚げが乗ったジャンボ狐そばが名物です。周辺には、日本海側でも有数の広さを誇る湖沼「ビュー福島潟」や「新潟せんべい王国」があり、新潟観光の立ち寄りスポットとしてぴったりです。
1位：新潟ふるさと村（新潟市）／65票北陸自動車道の新潟西ICからほど近い場所にある「道の駅 新潟ふるさと村」は、新潟県の魅力がぎゅっと凝縮された大型複合施設です。広大な敷地には、新潟の歴史や文化を紹介する「ファイブワンいいね！新潟館」と、お土産を扱う「バザール館」があります。「ファイブワンいいね！新潟館」では、人工降雪機のおかげで一年中雪に触れることができます。一方、「バザール館」には、米、地酒、海産物など、新潟県の名物がほとんど集められているので、観光客にとても人気です。季節ごとに花やイルミネーションも楽しめ、遠方からでも訪れる価値のある観光スポットになっています。
