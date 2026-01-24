長岡市の与板地域に新交流拠点施設が完成、1月13日オープンしました。どんな施設なのでしょうか。



オープン当日の様子を取材しました。

◆与板地域の交流施設「いこいね★よいた」

TeNYの託見知行アナが取材したのは、長岡市与板支所の跡地に完成した与板地域の交流施設、「いこいね★よいた」です。



長岡市与板地域の商店街の程近くにあります。建物は2階建てで、コミュニティセンターと長岡市の支所を集約した新たな交流拠点として開設されました。調理室や学習室、多目的ホールまである盛りだくさんな施設です。

◆与板城の城主が案内!?

施設内に入ってみると……与板地域に昔あった与板城の城主であった直江兼続公とその妻のお船さんに扮した二人が!?。さっそく話を伺いました。



【与板地域在住 三浦貴弘さん】

「私兼続港に扮しております！」



三浦さんは実はこの「いこいね★よいた」とは深いつながりがあるといいます。



【与板地域在住 三浦貴弘さん】

「はい。いこいね★よいたというこの愛称、私が発案いたしました」



Q）この”いこいね”という言葉については？



【与板地域在住 三浦貴弘さん】

「うちの祖母が使っておりました『おめさん一緒に行こいね』っていう与板の方言なんですが、その”いこいね”を使わせていただきました。その“いこいね”のことばの中に憩いという文字も隠れてまして地域の憩いの場になってほしいという思いもつけました」



Q）この「いこいね★よいた」の星にも意味があるんですよね？



【与板地域在住 三浦貴弘さん】

「この星のマークなんですが、交流拠点施設で記号をつけた名前がなかったものですから記号をつけてみようと思いました。与板出身の日本初のビール醸造人の中川清兵衛さんにちなみまして星のマーク（現在のサッポロビールのルーツ）、これは北極星なんですけどその北極星をシンボルマークにさせていただきました」



Q）お船さんはいつもどんな試みを与板地域で行っているんでしょうか？



【与板地域在住 山田未由さん】

「与板地域の集落支援員をしております。より与板を盛り上げるために地域の人とコミュニケーションを取って活動しています」

◆多目的ホールも

施設内には多目的ホールもあり、窓を全て開けて外とつなげて利用することもできます。



さらに隣にある多目的ホールとこの仕切りを外して一つの大きな部屋として利用することもできます。

◆子どもたちの絵画がずらり

ここからずっと続いていく廊下には、園児や小学生中学生が描いた400点ほどの絵が展示されています。



Q）これテーマがあるそうですね？



【与板地域在住 三浦貴弘さん】

「これはですね、それぞれの子どもたちに『私の与板のお気に入り』というテーマで書いていただきました」

◆子どもたちが絵を解説

実際に絵を描いた子どもたちが絵を紹介してくれました。



【たなか あきひと君】

「せいふうえん（清風園）から見た山と幼稚園を描きました」



こだわりの一枚だったということです。



Q）そしてお姉ちゃんのゆい子さん、これどんな絵ですか？

【たなか ゆい子さん】

「恐竜公園のジャングルジムの絵を描きました」



ジャングルジムの友達とたくさん遊んでる絵。周りにはきれいな桜の絵が描かれています。



Q）楽しかったですか？



【田中ゆいこさん】

「はい」



このようにずらっと子どもたちの思い、こだわりが詰まった絵がたくさん掲出されていました。

◆施設内には長岡市役所の支所も

施設内には、与板コミュニティセンターやその奥には長岡市役所の与板支所も入っています。



また調理室もあります。サークル活動などの市民活動や交流の場として期待されています。

◆調理室では料理も楽しめる

「いこいね★よいた」で、にぎわっていたスペース。調理室です。



先ほどの交流スペースのすぐ横にあるのが調理室。設備も新しくきれいです。



ここでいい香りが……

◆与板名物「こけ汁」

ここからは観光協会の山田さんに与板名物をご紹介いただきました。



【観光協会 山田さん】

「観光協会の名物がこのコケ汁になります。コケ汁というのはお庭に生えてるスギゴケじゃなくて山で生えてるアマンダレゴケとかっていうきのこのことをこの辺コケっていうんですね」



いい香りが立ち込めていました。



【観光協会 山田さん】

「与板観光協会は15年ぐらい前からこのコケ汁を発案したんです。そしてずっとイベントで一年間に4～5回提供しております」



その歴史のある「こけ汁」をイートインスペースでいただけるということです。



【観光協会 山田さん】

「熱いですけどお召し上がりください」



【託見アナ】

「ありがとうございます。ホントにね、湯気が立ってますよね。では具だくさんいただきます。おいしいです」



【観光協会 山田さん】

「この時期にはぴったりですよね」

◆キッズスペース

施設内にはキッズスペースもありました。



取材に伺うと、子どもたちが手を振ってくれ、にぎやかな雰囲気です。遊べる場所もありました。

◆学習スペース

キッズスペースの隣には図書学習スペース。高校生が勉強していました。



Q）どう？落ち着けるよね？



【高校生】

「暖かいんで」



勉強も、この環境なら、はかどりそうです。



椅子には長岡産材使用と書いてあって、細かい場所にも長岡与板の魅力が詰まっていました。

◆「音楽活動スペース」や「ミーティングルーム」も

2階に上がると、ピアノがある部屋があります。



防音設備が整っていて「音楽活動スペース」という名前になっていました。



その隣には打ち合わせもできるミーティングルームもありました。

◆「ふれあいテラス」

そして廊下を挟んで外には「ふれあいテラス」。



この「ふれあいテラス」。今は雪があるのですがその雪が解けるころには日差しが降り注いで市民の憩いの場所となりそうです。

◆和室ではお茶会

そして今度は畳の和室です。十畳二間になっている広い部屋がありまして「気茶楽会」の皆さんがお茶をたてていました。



施設内には様々なスペースがあります。和室では、お茶のほか、ヨガの利用も予定されているそうです。



非日常を体験できるのもこの施設の魅力。



子どもたちからお年寄りまで幅広い世代の利用が可能なコミュニティ拠点として楽しめる施設となりそうです。



※2026年1月13日放送「夕方ワイド新潟一番」より抜粋