「ブーツすっご！」倖田來未、美脚ショットに「細い！ぎゃるい！最高」「怪獣履いてる 可愛いすぎ」反響
歌手の倖田來未さんは1月22日、自身のInstagramを更新。美脚を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】倖田來未の美脚際立つ超ミニ丈コーデ
コメントでは「モンスターみたいなファッション似合う」「ブーツすっご！！！」「そのコーデめっちゃ可愛いです」「かっわいい！細い！ぎゃるい！最高」「全部かっっわいぃ！！！」「めっちゃギャル」「くぅちゃん、怪獣履いてる 可愛いすぎ」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「そのコーデめっちゃ可愛いです」倖田さんは「明日深夜 1/23 27:15-28:15 チェンジストリートの、歌唱回が放送になります！」と告知し、10枚の写真を投稿。街中を散策する姿などです。ボリューム感のあるブーツとジップパーカーを着用しています。超ミニ丈のスカートからはすらりとした美脚があらわに。
「可愛すぎーーー」21日には「ARMANI beautyのクリスマスのアドベントカレンダー！」とつづり、美しいメイク姿を披露した倖田さん。このショットには「可愛すぎーーー」「來未ちゃん相変わらず綺麗」「ほんとに可愛い、美しい、綺麗、何も言えない」といったコメントが寄せられていました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
