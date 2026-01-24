歌手の倖田來未さんは1月22日、自身のInstagramを更新。美脚を披露しました。（サムネイル画像出典：倖田來未さん公式Instagramより）

歌手の倖田來未さんは1月22日、自身のInstagramを更新。美脚を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】倖田來未の美脚際立つ超ミニ丈コーデ

「そのコーデめっちゃ可愛いです」

倖田さんは「明日深夜　1/23　27:15-28:15　チェンジストリートの、歌唱回が放送になります！」と告知し、10枚の写真を投稿。街中を散策する姿などです。ボリューム感のあるブーツとジップパーカーを着用しています。超ミニ丈のスカートからはすらりとした美脚があらわに。

コメントでは「モンスターみたいなファッション似合う」「ブーツすっご！！！」「そのコーデめっちゃ可愛いです」「かっわいい！細い！ぎゃるい！最高」「全部かっっわいぃ！！！」「めっちゃギャル」「くぅちゃん、怪獣履いてる　可愛いすぎ」と、称賛の声が多数上がりました。

「可愛すぎーーー」

21日には「ARMANI beautyのクリスマスのアドベントカレンダー！」とつづり、美しいメイク姿を披露した倖田さん。このショットには「可愛すぎーーー」「來未ちゃん相変わらず綺麗」「ほんとに可愛い、美しい、綺麗、何も言えない」といったコメントが寄せられていました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)