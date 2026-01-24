UVERworldが、ニューシングル『EVER』を2月25日にリリースする。

表題曲「EVER」は、テレビ東京系『ウィンタースポーツ2026』のテーマソングに起用されており、昨年末に行われたライブで初披露された。リリース情報の公開にあわせて、歌詞ビジュアルおよびUta-Netにて歌詞が先行公開されている。

同曲が『ウィンタースポーツ2026』のテーマソングに起用されたことについて、TAKUYA∞（Vo）は「国や言語を超えて、一つの目標に立ち向かうアスリートの皆さんの姿は、いつも僕たちに大きな勇気をくれます。勝利だけがすべてじゃない。それでも“勝ちたい”と願い、挑戦し続けるすべての人の背中を押す曲になれるのなら、それ以上の喜びはありません。」とコメントしている。

また、カップリングには、昨年劇場公開された映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』にて初披露された楽曲「ZERO BREAKOUT POINT」が収録される。

