「正式オファーを出した」トッテナムがリバプールの左SBを獲得か。ロマーノ記者が注目投稿「交渉は順調に進んでいる」
リバプールの左SBアンドリュー・ロバートソンが、今冬にクラブを離れる可能性があるようだ。現地１月23日に米英を拠点とする大手スポーツメディア『The Athletic』が伝えた。
同メディアによると、ロバートソンの獲得を狙っているのは同じプレミアリーグのトッテナムだという。記事では次のように伝えている。
「北ロンドンのクラブは当初、ロバートソンを今夏のターゲットと見なし、６月30日に現行の契約が満了となるスコットランド代表をフリーでの獲得を狙っていた。しかしその計画は前倒しとなり、クラブ関係者間の友好的な交渉が進んでいる」
スパーズの左SBはこれまで、デスティニー・ウドギーが主力としてプレーしてきたが、度重なる怪我に悩まされており、今季は出番が限られている。その代役を務めてきたベン・デイビスも足首の骨折により、手術を受けることが発表されたばかり。補強ポイントとなっている。
また、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者も24日、自身のXにこう投稿している。
「トッテナムがアンドリュー・ロバートソン獲得へ正式オファーを出した。リバプールとスパーズが左サイドバックを巡って交渉中だ。事は順調に進んでいる」
2017年の夏にハル・シティからリバプールに加入して以降、ここまで公式戦通算363試合に出場しているものの、今季は出番が限られているロバートソン。果たしてレッズを去ることになるのか。今後の動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】
同メディアによると、ロバートソンの獲得を狙っているのは同じプレミアリーグのトッテナムだという。記事では次のように伝えている。
「北ロンドンのクラブは当初、ロバートソンを今夏のターゲットと見なし、６月30日に現行の契約が満了となるスコットランド代表をフリーでの獲得を狙っていた。しかしその計画は前倒しとなり、クラブ関係者間の友好的な交渉が進んでいる」
スパーズの左SBはこれまで、デスティニー・ウドギーが主力としてプレーしてきたが、度重なる怪我に悩まされており、今季は出番が限られている。その代役を務めてきたベン・デイビスも足首の骨折により、手術を受けることが発表されたばかり。補強ポイントとなっている。
「トッテナムがアンドリュー・ロバートソン獲得へ正式オファーを出した。リバプールとスパーズが左サイドバックを巡って交渉中だ。事は順調に進んでいる」
2017年の夏にハル・シティからリバプールに加入して以降、ここまで公式戦通算363試合に出場しているものの、今季は出番が限られているロバートソン。果たしてレッズを去ることになるのか。今後の動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】