料理人が腕をふるい〝南魚沼産コシヒカリ〟をおなか一杯味わってもらおうという、その名も『本気(マジ)丼』。今年も41店舗がバラエティーに富んだ46丼を提供しています。



そのなかから地元の人おすすめ3店舗の丼を紹介します。





―――1店舗目

六日町ICから車で約10分のところにある豆腐屋のカフェ『豆爺』。

その名の通り、豆腐屋を営む店主が2023年に開いたカフェです。地元で人気の豆腐店・星野屋の豆腐やおからを使った料理や、豆乳プリンやガトーショコラなどのスイーツも提供。



豆腐とおからを使った「もっちり豆腐ドーナツ(380円/税込み)」は、外はサクッ！中はもっちりとした食感が人気です。ランチでは、自慢の絹揚げや油揚げを使った「やわらか絹揚げと豚バラ肉の甘辛炒め(1,280円/税込み)」などがあります。





店主の星野さんが目指した本気(マジ)丼は、豆腐が主役の「豆爺の肉豆腐丼(1,680円/税込み)。

甘じょっぱいタレで味付けした豚バラ肉に、一晩漬けて味がしみた焼き豆腐・しらたきを丼に盛り付け、すきやき風に仕上げています。味が染みた焼き豆腐は口あたりがなめらかで、ご飯がすすむ味付け。味変に「温泉卵」をくずして混ぜて食べると、さらにまろやかな味わいに。



豆腐店ならではのご飯を食べる手が止まらなくなる、豆腐の可能性を感じる本気(マジ)丼です。





―――2店舗目

つづいては、塩沢石打インター近くにある、魚沼しあわせ和洋食堂『つばめの巣』。鶏・豚・牛肉を使った豊富なメニューはどれもボリューム満点で「お肉をがっつり食べたい気分ならココ！」という人も多いそう。



毎年新しい本気(マジ)丼を一年かけて考えるという根津さんの今年の丼は、2種類！



1つ目は、最高級のコメと肉がコラボした「新潟黒毛和牛 魚沼十二彩 極ステーキ丼(2,400円/税込み)」。

新潟県産の黒毛和牛肩ロース200gを炭火で香ばしく焼き上げ、7年継ぎ足した秘伝のソースで仕上げています。なかはしっとりジューシーで、肉本来のうまみが口の中に広がります。



2つ目は、パレットの形をした皿にのった「魚沼四季彩チキンパレット丼(1,980円/税込み)」。

まっしろな雪をイメージした“南魚沼産コシヒカリ”に、夏のひまわりを想起させる“とろとろの半熟卵”をかぶせ、トマト＆デミグラスのWソースで秋の紅葉を。彩りを添える野菜で春をイメージさせます。



メインは、低温油でじっくり5時間煮込んだ県内産の鶏もも肉の“コンフィ”。表面に焼き目をつけて香ばしく仕上げています。歯が当たった瞬間、お肉の繊維がほろほろっとほどけていく柔らかさには驚きです。



フレンチのシェフでもある根津さんの技が光る、見て楽しい・食べて驚く、自然豊かな魚沼の四季を表現した一杯です。





―――3店舗目

最後は、JR浦佐駅前に店を構える『ファミリーダイニング 小玉屋』。

昭和2年創業の老舗レストランで、和食から洋食まで豊富なメニューが自慢です。一度食べたらクセになる「メキシカンライス」も人気です。



そんな小玉屋さんの今年のマジ丼は、5種類の牛肉をつかった肉尽くし「小玉屋の牛づくし重(2,750円/税込み)」。



1つ目のお肉は、希少な部位「ミスジのローストビーフ」は、ワサビと塩で肉本来の旨みを味わえます。噛むほどに脂が溶けて口の中に美味しさが広がります。



2つ目のお肉は、地元・小澤牧場が育てた「にいがた和牛の特上カルビ」と「地元産の石坂マイタケ」。カルビの旨みと爽やかな柑橘系ソースがマッチし、さらにマイタケの香りアクセントになっています。



他にも、お店で人気の赤ワイン・はちみつ・醤油の甘辛いたれで仕上げた「厚切りステーキ」、とろとろの「牛すじとシイタケの煮込み」、特製のネギ塩こうじタレの「国産中落カルビ」すべてでごはんがどんどん進む本気度です。







『本気(マジ)丼』は今年で11年目を迎え、これまでに約50万食を提供しています。老舗食堂やレストラン・寿司屋などが参加し、2月28日までの期間限定で開催です。



みなさんも、足を運んでみてはいかがでしょうか？





●豆腐屋のカフェ 豆爺

新潟県南魚沼市竹俣289

営業日｜木・金・土・日(隔週)

※営業情報など、詳しくはInstagramをチェック



●魚沼しあわせ和洋食堂 つばめの巣

新潟県南魚沼市南田中711

※営業情報など、詳しくはInstagramをチェック



●ファミリーダイニング 小玉屋

新潟県南魚沼市浦佐1355-1

※営業情報など、詳しくはInstagramをチェック